Haitský senát zvolil dočasného prezidenta

Port-au-Prince 10. júla (TASR) - Senát, horná komora haitského parlamentu, zvolila v piatok svojho doterajšieho predsedu Josepha Lamberta za dočasného nástupcu prezidenta Jovenela Moiseho, ktorý prišiel o život v stredu pri atentáte. Informovala o tom agentúra DPA.



Nie je však jasné, či sa Lambert môže skutočne ujať funkcie, keďže Senát nie je od januára minulého roka uznášaniaschopný. Je to dôsledok nekonania parlamentných volieb vypísaných na október 2019, ktoré boli zrušené pre násilné protesty proti Moiseovi. Z 30 senátorov tak iba desiatim neuplynulo funkčné obdobie. Dolná komora parlamentu, poslanecká snemovňa, nezasadá vôbec.



Podľa haitských médií za Lamberta hlasovalo osem z desiatich senátorov, dvaja sa zdržali.



Na podpore Lamberta sa pred hlasovaním dohodlo niekoľko politických strán vrátane PHTK, ktorej členom bola aj Moise. Neurochirurg Ariel Henry sa má stať dočasným predsedom vlády. Moise ho vymenoval ešte v pondelok, no jeho prísaha, plánovaná na stredu, bola po atentáte zrušená.



Za úradujúceho dočasného premiéra sa však vyhlásil doterajší minister zahraničných vecí Claude Joseph a z tejto pozície sa počas uplynulých dní prihováral k Haiťanom, podpisoval dekréty a rokoval so zástupcami zahraničných vlád. V rozhovore pre haitské noviny Le Nouvelliste Henry uviedol, že premiérom je on a nie Claude Joseph.



Neobľúbeného haitského prezidenta Moisa zavraždili v noci na stredu v jeho rezidencii. Jeho manželka Martine bola ťažko zranená a previezli ju do USA. Podľa haitskej polície atentát vykonalo komando 28 zahraničných žoldnierov, zložené z 26 Kolumbijčanov a dvoch Američanov haitského pôvodu. Doteraz bolo zatknutých 20 podozrivých a ďalší traja boli zabití. Motívy tohto činu zostávajú neznáme.



Na Haiti by sa mali v septembri konať prezidentské a parlamentné voľby.