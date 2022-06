Hajdaj: Lysyčansk odoláva útokom; musí vydržať čo najdlhšie

Kyjev 28. júna (TASR) - Východoukrajinské mesto Lysyčansk naďalej odráža ruské útoky, informoval v utorok prokyjevský gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. "Našou hlavnou úlohou je vydržať čo najdlhšie," dodal vo svojom statuse zverejnenom na platforme Telegram.



Z 95.000 ľudí, ktorí žili v meste pred ruskou inváziou na Ukrajinu, ich zostalo približne 15.000. Hajdaj súčasne upozornil, že pre miestne obyvateľstvo je mimoriadne nebezpečné zostávať v Lysyčansku, pretože ruské jednotky "robia všetko pre to, aby zabili čo najviac civilistov". Poukázal na to, že jedna zo štvrtí "je posiata protipechotnými mínami".



Hajdaj odhaduje, že mesto má zásoby potravín a liekov na niekoľko týždňov. V posledných dňoch nebolo možné doviezť žiadnu humanitárnu pomoc, pretože je pod neustálou paľbou.



"Rusi sa naďalej snažia Lysyčansk odrezať a ovládnuť diaľnicu Bachmut-Lysyčansk," uviedol Hajdaj s odkazom na kľúčovú zásobovaciu trasu do mesta.



Informoval tiež, že po raketovom útoku, pri ktorom bola v pondelok v Lysyčansku zasiahnutá skupina ľudí pri cisterne s pitnou vodou, muselo niekoľko zranených podstúpiť amputáciu. Tento útok si vyžiadal osem mŕtvych a 21 zranených.



Lysyčansk je poslednou ukrajinskou baštou Luhanskej oblasti, konštatoval vo svojom statuse Hajdaj. Cez víkend sa totiž po týždňoch prudkých bojov ruské jednotky zmocnili mesta Severodoneck, ktoré leží na protiľahlom brehu rieky Severný Donec.



Lysyčansk je ďalším cieľom ruských jednotiek, snažiacich sa obsadiť celý Donbasu, ktorý tvoria Luhanská a Donecká oblasť - na časti ich území boli v roku 2014 vyhlásené samozvané proruské separatistické republiky.