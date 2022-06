Hajdaj: Mnohí civilisti sa ukrývajú pod chemickým závodom

Sjevjerodoneck 1. júna (TASR) - Mnohí civilisti sa vo východoukrajinskom meste Sjevjerodoneck schovávajú pred ruskými útokmi v priestoroch pod miestnym chemickým závodom, kde by sa ešte stále mohli nachádzať aj nebezpečné chemikálie. Uviedol to v stredu gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Sú tam (v chemickom závode Azot) civilisti v bombových krytoch, je ich tam celkom dosť, ale nebude to druhý Azovstaľ, v ktorom bolo obrovské podzemné mesto... aké tu v Azote nie je," povedal Hajdaj. Ruská armáda podľa jeho slov obsadila už 70 percent Sjevjerodonecka.



Ak sa Moskve podarí ovládnuť Sjevjerodoneck, tak susedné mesto Lysyčansk bude posledným mestom v Luhanskej oblasti, ktoré je pod kontrolou Ukrajincov. Lysyčansk od Sjevjerodonecka oddeľuje rieka Severný Donec.