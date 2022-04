Hajdaj: Ruské sily kontrolujú 80 percent Luhanskej oblasti

Kyjev 21. apríla (TASR) - Ruské vojenské jednotky v súčasnosti kontrolujú zhruba 80 percent Luhanskej oblasti. Uviedol to vo štvrtok tamojší gubernátor Serhij Hajdaj, informovala agentúra AP.



Hajdaj spresnil, že ruským jednotkám sa od začiatku invázie na Ukrajinu (24. februára) podarilo získať kontrolu nad väčším množstvom územia Luhanskej oblasti a po dobytí malého mesta Kreminna (severne od Severodonecka) teraz ohrozujú mestá Rubižne a Popasna.



"Okupanti kontrolujú iba časti týchto miest, nie sú schopní preniknúť do centier," uviedol Hajdaj prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Telegram.



Pred ruskou inváziou ovládala ukrajinská armáda zhruba 60 percent Luhanskej oblasti. Televízia Sky News citovala analytikov, ktorí si myslia, že ruská ofenzíva na východe Ukrajiny by mohla pre Rusko znamenať problémy, keďže Moskva tam čelí najskúsenejším ukrajinským vojakom, ktorí už osem rokov bojujú s promoskovskými separatistami v Donbase.