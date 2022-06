Hajdaj: S delostrelectvom zo Západu dobyjeme Severodoneck za pár dní

Táto satelitná snímka poskytnutá spoločnosťou Maxar Technologies ukazuje zničené budovy v meste Rubihne na Ukrajine neďaleko Severodonecku v pondelok 6. júna 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev 9. júna (TASR) - Delostrelectvo s ďalekým dosahom dodané Západom by Ukrajine poskytlo dostatočnú palebnú silu potrebnú na to, aby donútila ruské jednotky ustúpiť a dobyla mesto Severodoneck v priebehu niekoľkých dní. Vo štvrtok to vyhlásil prokyjevský gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj.uviedol Hajdaj v rozhovore pre ukrajinskú televíziu.Vo svojom príspevku v aplikácii Telegram Hajdaj vo štvrtok informoval, že. Dodal, že rovnaký postup ruské velenie zvolilo ajmestách Rubižne a Popasna.Podľa Hajdaja v Severodonecku aj vo štvrtok pokračujú pouličné boje, pričom sa ruské jednotky snažia dobyť aj priemyselnú zónu, ktorá je zatiaľ v rukách Ukrajiny. Konštatoval, žeInformoval tiež, že evakuácia civilistov zo Severodonecka naďalej nie je možná, rovnako ani doprava humanitárnej pomoci do mesta. Ubezpečil, že nemocnica má pre ranených nateraz všetko, čo potrebuje.K situácii v Severodonecku sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vo svojom videopríhovore zverejnenom v aplikácii Telegram v stredu večer, v 105. deň vojny, vyhlásil, že Severodoneck zostávavyhlásil Zelenskyj a dodal, že