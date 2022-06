Gubernátor Hajdaj: Ukrajine sa podarilo dobyť späť časť Severodonecka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Kyjev 4. júna (TASR) - Rusko utrpelo veľké straty po tom, ako sa ukrajinským silám podarilo dobyť späť značnú časť mesta Severodoneck v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Uviedol to v sobotu tamojší gubernátor Serhij Hajdaj. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.Ukrajina má v súčasnosti pod kontrolou asi polovicu tohto strategicky významného východoukrajinského mesta po tom, ako sa jej jednotkám podarilo dobyť späť približne 20 percent územia mesta, ktoré predtým obsadili ruské sily, uviedol Hajdaj.Rusku sa podľa gubernátora Luhanskej oblasti prednedávnom podarilo dobyť väčšinu Severodonecka, no ukrajinským silám sa teraz podarilo potlačiť postup ruských vojakov a dobyť späť značnú časť mesta, pričom ruská strana utrpela veľké straty." uviedol Hajdaj vo vysielaní ukrajinskej televízie.Situácia v Luhanskej oblasti je však podľa gubernátora naďalej "". Na mesto Severodoneck sa v súčasnosti sústreďujú nepriateľské akcie, pretože Rusko týmto smerom posiela všetky svoje rezervy, uviedol Hajdaj.Guardian však upozorňuje, že informácie, ktoré poskytol gubernátor Luhanskej oblasti, nie je možné nezávisle overiť.Po tom, ako sa ruským silám nepodarilo na začiatku invázie dobyť hlavné mesto Kyjev, sa boje presunuli na východ Ukrajiny, kde sa ruské sily snažia dobyť celé územie Donbasu, ktoré pozostáva z Luhanskej a Doneckej oblasti. Severodoneck je pritom jedným z dôležitých miest, ktoré musia ruské sily obsadiť, aby ovládli celú Luhanskú oblasť.