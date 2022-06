Hajdaj: Všetky mosty spájajúce Severodoneck a Lysyčansk sú neprejazdné

Kyjev 13. júna (TASR) - Všetky tri mosty spájajúce ukrajinské mestá Severodoneck a Lysyčansk sú v súčasnosti neprejazdné pre vozidlá. Oznámil to v pondelok gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj, informuje TASR podľa správy americkej televízie CNN.



Prvý z mostov zničili podľa Hajdaja ruské sily už koncom mája. Druhý most bol zničený počas uplynulého víkendu. Momentálne je podľa Hajdaja neprejazdný už aj tretí most.



"Mosty umožnili prevážať aspoň nejaký humanitárny náklad... V súčasnosti je nemožné tieto mosty použiť," uviedol Hajdaj.



Zničenie mostov poskytuje podľa Hajdaja ruskej armáde ďalšiu výhodu. Gubernátor však tvrdí, že prístup k zbraniam a humanitárnym zásobám je "náročný, ale nie nemožný". Hajdaj dodal, že cestovanie medzi Severodoneckom a Lysyčanskom je aj naďalej možné, no z bezpečnostných príčin nemôže v tomto smere poskytnúť viac detailov.



"Lysyčansk je ostreľovaný veľmi intenzívne, s ťažkými zbraňami (Rusi) ničia všetko - humanitárne veliteľstvá aj nemocnice," uviedol gubernátor. Z Lysyčansku je však podľa neho naďalej možné denne evakuovať ľudí a prijímať humanitárnu pomoc.



Hajdaj ďalej uviedol, že ruské ozbrojené sily kontrolujú väčšinu Severodonecka, asi 70 až 80 percent. Tvrdenia samozvanej Luhanskej demokratickej republiky o tom, že Severodoneck padol, označil za nepravdivé a dodal, že časť mesta majú aj naďalej pod kontrolou ukrajinskí obrancovia.



Ruské sily sa v súčasnosti snažia dobyť celé územie Donbasu, ktoré pozostáva z Luhanskej a Doneckej oblasti. Severodoneck a neďaleké mesto Lysyčansk sú poslednými ohniskami ukrajinského odporu v Luhansku. Tieto dve mestá oddeľuje rieka Severný Donec.