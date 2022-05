Hajšel: CoFoE nezohľadňuje obavy z energetickej krízy

Brusel/Štrasburg 8. mája (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE), ktorá v pondelok 9. mája oficiálne skončí, mohla vzhľadom na vojnu na Ukrajine a súčasnú krízu v energetike trvať aj dlhšie ako dva roky, aby zohľadnila aj nové nálady a obavy európskych občanov. Uviedol to v rozhovore pre TASR slovenský europoslanec Robert Hajšel (Smer-SD).



Hajšel, ktorý je v Európskom parlamente (EP) členom Progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D), priznal, že je sklamaný závermi konferencie, ktoré budú odprezentované v pondelok 9. mája v Štrasburgu. Tvrdí, že tieto závery úplne neodzrkadľujú nálady ľudí ani situáciu, v ktorej sa EÚ ocitla v čase vojny na Ukrajine alebo energetickej krízy. V súčasnosti totiž stúpajú ceny energetických nosičov a nie je ani isté, či bude dostatok energetických zdrojov na nadchádzajúcu zimu.



"Toto všetko by malo byť zohľadnené v návrhoch konferencie a mali by sme aj viacej počúvať občanov, ktorí si želajú hlavne riešiť sociálne problémy a dôsledky zelenej a digitálnej transformácie, a najmä dôsledky všetkých sankcií, ktoré zaviedla Európska únia alebo ktoré sa ešte len chystá zaviesť voči Rusku. Čo sa bude dotýkať občanov EÚ a najviac možno Slovákov, tak to bude možné embargo na ropu a plyn," opísal situáciu.



Vojnové udalosti na Ukrajine priniesli aj nový moment v súvislosti s rozširovaním EÚ, keď nielen Ukrajina, ale aj Moldavsko a Gruzínsko chcú získať štatút kandidátskej krajiny.



Podľa Hajšela preto nebolo správne sa držať vytýčeného termín a ukončiť konferenciu po dvoch rokoch a 9. mája odprezentovať jej výsledky. "Vzhľadom na túto situáciu sa malo s konferenciou pokračovať a mali by sme ju obohatiť práve o tieto krízové témy. Práve tie do istej miery ukázali slabosť EÚ čo sa týka schopnosti dosahovať spoločné rozhodnutia a aj čo sa týka odolnosti. My musíme urobiť všetko pre to, aby sme energetickú odolnosť EÚ ako takej a jej členských štátov posilnili, aby sme boli viac odolní aj voči takým krízam akou je vojna na Ukrajine," uviedol Hajšel v závere rozhovoru.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)