Hajtman Kuba po odchode z ODS predstavil svoje hnutie Naše Česko
Autor TASR
Praha 3. februára (TASR) - Juhočeský hajtman a bývalý politik ODS Martin Kuba v utorok predstavil názov aj logo svojho nového hnutia. Politik si na Úrade priemyselného vlastníctva zaregistroval ochrannú známku „Naše Česko“ a podľa portálu Novinky.cz pôjde o stredopravú stranu, píše TASR.
Bývalý člen ODS si zaregistroval aj ochrannú známku „Naše Česko - po prvýkrát poriadne“ a „Naše Česko - budúcnosť tvoríme spoločne“. „Sme jeden národ a musíme hľadať cestu, aby bolo Česko krajinou, ktorá dokáže obstáť,“ vysvetlil Kuba názov projektu. Podľa portálu strana ukotvuje svoje hodnoty v Európskej Únii a NATO.
Na jar sa bude konať séria konferencií, kde hnutie predstaví konkrétne riešenia. Politik spomínal napríklad témy dostupnosti bývania, zdravotníctvo či šport. „V tomto roku nás čakajú komunálne a senátne voľby. Na tých komunálnych by sme sa radi zúčastnili, najsilnejší budeme logicky v Juhočeskom kraji. Sme pripravení mať kandidátky aj v iných mestách,“ uviedol Kuba, no podotkol, že nie je potrebné, aby hnutie kandidovalo v každom meste. „Naším cieľom je byť za tri roky pripravený postaviť sa (aj) v parlamentných voľbách, mať program, ktorý posunie Českú republiku vpred,“ ozrejmil.
Hajtman podľa svojich slov plánuje naberať členov postupne po jednotlivých mestách a krajoch. Kuba do nového hnutia priviedol 30 z 34 juhočeských zastupiteľov, ktorí boli v posledných krajských voľbách zvolení za ODS. Medzi nimi sú napríklad senátor obvodu České Budějovice Zbyněk Sýkora a senátor obvodu Strakonice Tomáš Fiala.
Politik v novembri oznámil, že po 22 rokoch odchádza z Občianskej demokratickej strany (ODS) a zakladá nový politický subjekt. Kuba, ktorý je vo svojom kraji politicky úspešný, dlhodobo kritizoval projekt Spolu, ale aj fungovanie samotnej ODS. Odchod zo strany zdôvodnil odlišným pohľadom na politiku než má vedenie strany.
Kuba je hajtmanom Juhočeského kraja od roku 2020. krajských voľbách v roku 2024 viedol vo svojom kraji samostatnú kandidátku ODS, s ktorou získal 47 percent hlasov. Do vlaňajšej kampane pred voľbami do Poslaneckej snemovne sa však nezapojil. V rokoch 2011 až 2013 bol ako nominant ODS ministrom priemyslu a obchodu vo vláde Petra Nečasa.
