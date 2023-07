Hajun: Do Bieloruska dorazilo už 2000-2500 vagnerovcov

Minsk/New York 19. júla (TASR) - Za posledný týždeň výrazne vzrástol počet žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny, ktorí dorazili na územie Bieloruska. Investigatívny projekt Hajun v utorok podvečer odhadol, že v Bielorusku môže byť už 2000-2500 vagnerovcov, informovala agentúra Bloomberg.



Bojovníci z Vagnerovej skupiny začali do Bieloruska hromadne prichádzať v organizovaných konvojoch od 11. júla. Dovtedy tam prichádzali len jednotlivo na vlastnú päsť a nebolo ich viac než zhruba 200, uviedol bieloruský projekt Hajun na sieti Telegram.



Podľa jeho zistení od 11. júla dorazilo do Bieloruska najmenej päť konvojov vagnerovcov, ktoré tvorilo minimálne 382-400 vozidiel. Na bieloruskom území by tak mohlo byť už 2000-2500 ozbrojencov z Vagnerovej skupiny.



Len v priebehu utorka boli v Bielorusku zaznamenané dve kolóny vagnerovcov pozostávajúce zo 170-185 vozidiel. Investigatívci z Hajunu zároveň vyzvali Bielorusov, aby im poskytli akékoľvek svedectvá a informácie týkajúce sa presunov vagnerovských konvojov.



Vagnerovci, ktorí dlho zohrávali dôležitú úlohu v bojoch na Ukrajine, sa koncom júna nakrátko vzbúrili proti veleniu regulárnej ruskej armády. Po dohode s Kremľom, údajne sprostredkovanej bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom, svoju vzburu ukončili.



Na základe tejto dohody vagnerovci dostali možnosť presunúť sa na územie Bieloruska. Časť z nich sa tam údajne podieľa na výcviku príslušníkov bieloruskej domobrany. Kde sa v súčasnosti nachádza samotný Prigožin, nie je jasné.