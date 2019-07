Hale a Riabkov nenašli spoločnú reč v prípade Venezuely

Riabkov uviedol, že s Haleom hovorili aj o prípade Paula Whelana, ktorý je v ruskej väzbe od svojho zatknutia v Moskve vlani v decembri, a to pre obvinenia zo špionáže.

Moskva 10. júla (TASR) - Poprední diplomati zo Spojených štátov a Ruska sa v stredu stretli vo fínskych Helsinkách, aby hľadali spôsoby, ako zmierniť napätie medzi Moskvou a Washingtonom. Neoznámili však okamžitý pokrok, pričom kameňom úrazu je Venezuela, uviedla agentúra AP.



Námestník amerického ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti David Hale a námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov "diskutovali o vzťahoch medzi USA a Ruskom a o vplyve regionálnych výziev v Európe, na Blízkom východe a v Ázii", informovalo ministerstvo zahraničných vecí USA ústami svojej hovorkyne Morgan Ortagusovej.



Podľa nej David Hale "podčiarkol, že zatiaľ čo Spojené štáty sa usilujú o zúženie rozdielov a podporu spolupráce s Ruskom v mnohých globálnych výzvach, negatívne kroky Ruska sú naďalej prekážkou pre pokrok v našom bilaterálnom vzťahu".



Riabkov zasa povedal, že s Haleom diskutovali aj o situácii vo Venezuele, ale nenašli spoločnú reč. Zdôraznil, že Rusko nemá vo Venezuele vojakov, ale pravidelne tam musí vysielať svojich expertov, pričom nevidí potrebu diskutovať o tom s Washingtonom.



AP poznamenala, že Rusko pevne podporovalo venezuelského prezidenta Nicolása Madura, zatiaľ čo USA a niekoľko desiatok ďalších krajín podporilo opozičného vodcu Juana Guaidóa a uznalo ho za dočasného prezidenta Venezuely - tvrdiac, že vlaňajšie znovuzvolenie Madura bolo nelegitímne.



Moskva uvádza, že jej vojenskí experti odcestovali do Venezuely, aby jej pomohli s údržbou zbraní, ktoré jej Rusko dodalo na základe predchádzajúcich zmlúv, a obvinila Washington zo zveličovania tejto otázky.



"Chápeme americkú túžbu zveličovať tento faktor pre politické ciele a prezentovať ho ako dôvod na udržanie svojho tvrdého kurzu voči Madurovej vláde," konštatoval Riabkov a dodal: "Je to pre nás neprijateľné."



Riabkov uviedol, že s Haleom hovorili aj o prípade Paula Whelana, bývalého príslušníka námornej pechoty USA, ktorý je v ruskej väzbe od svojho zatknutia v Moskve vlani v decembri, a to pre obvinenia zo špionáže. Riabkov zdôraznil, že Moskva neuvažuje o jeho výmene za Rusov, ktorí sú vo väzbe v USA.



Whelan, ktorý má aj britské, írske a kanadské občianstvo, poprel obvinenia a sťažoval sa na zlé podmienky vo väzbe.