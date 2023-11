Halevi: Izrael je ochotný súhlasiť s dodávkami paliva do Gazy

Jeruzalem 2. novembra (TASR) - Izrael je ochotný súhlasiť s dodávkami paliva do pásma Gazy, ak bude mať záruky, že neskončia v rukách palestínskeho hnutia Hamas, ktoré by ich mohlo použiť na vojenské účely. Uviedol to vo štvrtok náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne povedal, že zatiaľ nedal súhlas na povolenie dodávok paliva do pásma Gazy.



Generál Halevi tvrdí, že Izrael pozorne sleduje situáciu s palivom v Gaze a verí, že nemocnice ho ešte majú dostatok na svoju prevádzku. Izrael by podľa jeho slov bol ochotný povoliť dodávky paliva do tejto palestínskej enklávy, ak by bol presvedčený o tom, že sa im skutočne minulo.



"Uvidíme, keď ten deň nastane, palivo bude pod dohľadom dodané do nemocníc... Urobíme všetko preto, aby sa nedostalo do infraštruktúry Hamasu," uviedol.



Netanjahu neskôr vysvetlil, že rozhodnutie o povolení dodávok paliva zatiaľ nepadlo. "Pomáhame s humanitárnou pomocou vrátane potravín, liekov a vody. O palive nebolo rozhodnuté," povedal.



Izrael zakázal všetko dodávky paliva do pásma Gazy od útoku hnutia Hamas na izraelské územie zo 7. októbra. Tvrdí totiž, že militanti z Hamasu hromadia palivo a využívajú ho na vojenské účely.



Mnoho nemocníc v pásme Gazy však hlásilo, že museli zastaviť alebo obmedziť svoju prevádzku z dôvodu nedostatku paliva pre generátory elektriny. Na kritickú situáciu s palivom v tamojších nemocniciach upozornila aj Organizácia Spojených národov.