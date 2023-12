Haleyová čelila po raste preferencií počas debaty republikánov útokom

Washington 7. decembra (TASR) - Bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová čelila v stredu počas televíznej debaty republikánov opakovaným útokom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Vietor z plachiet sa Haleyovej po náraste preferencií snažil vziať pred prvým hlasovaním delegátov o nominantovi Republikánskej strany, ktoré sa uskutoční 15. januára v štáte Iowa, predovšetkým guvernér Floridy Ron DeSantis.



Haleyová a DeSantis totiž súperia o to, kto z nich sa stane hlavnou alternatívou republikánov voči bývalému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý si drží vedúcu pozíciu medzi uchádzačmi republikánsku nomináciu. Trump pritom debatu opäť vynechal a namiesto nej sa zúčastnil na benefičnom podujatí vo svojom domovskom štáte Florida.



Na debate v meste Tuscaloosa v americkom štáte Alabama sa zúčastnil aj podnikateľ Vivek Ramaswamy a guvernér New Jersey Chris Christie. Súčasťou debaty boli okrem slovných urážok aj diskusie o vojne na Ukrajine, o konflikte Izraela s palestínskymi militantným hnutím Hamas či o južných hraniciach USA.



Avšak okrem Christieho, ktorý postavil svoju kampaň na kritike Trumpa, sa žiaden z účastníkov debaty nesnažil ísť priamo proti tomuto niekdajšiemu amerického prezidentov, všíma si Reuters. Podľa agentúry pritom ide o znak pretrvávajúcej popularity exprezidenta medzi republikánmi.



DeSantis sa niekoľkokrát vyhol priamej kritike Trumpa (77), pričom spomenul iba jeho vek, keď uviedol, že prezidentom by mal byť niekto mladší. Haleyová sa taktiež vyhla tvrdej kritike Trumpa, ktorého obvinila z navýšenia štátneho dlhu o niekoľko miliárd dolárov.



DeSantis a Ramaswamy však strávili podľa Reuters väčšinu svojho času útokmi na Haleyovú, ktorej v posledných prieskumoch narástli preferencie a začala pútať pozornosť darcov po výkonoch v predchádzajúcich debatách.



V súčasnosti nie sú naplánované nijaké ďalšie diskusie. Trump pritom svojou neúčasťou pripravil svojich rivalov o možnosť priamo ho konfrontovať s tým, či považuje svojich vyzývateľov za nehodných pozornosti, píše Reuters.