Haleyová odstúpi zo súboja o republikánsku nomináciu

Washington 6. marca (TASR) - Bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN Nikki Haleyová v stredu odstúpi zo súboja o nomináciu Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Haleyová má svoje rozhodnutie o odstúpení oznámiť v stredu, uviedli pre AP tri zdroje oboznámené so situáciou, ktoré však chceli zostať v anonymite.



Táto bývalá guvernérka amerického štátu Južná Karolína utrpela výraznú porážku v utorkových republikánskych primárkach vo viacerých amerických štátoch, pripomína AP. Jej súper, exprezident Donald Trump, má už nomináciu takmer istú a v novembri by mal byť v prezidentských voľbách súperom súčasného prezidenta Joea Bidena. Ten počas utorka uspel v primárkach Demokratickej strany.



V Spojených štátoch sa v utorok konali prezidentské primárky a volebné zhromaždenia (caucuses) republikánov aj demokratov až v 15 štátoch a v jednom teritóriu - Americkej Samoe. Tento deň je v USA označovaný ako supervolebný utorok.



Biden a Trump zvíťazili pri hlasovaní v najľudnatejších štátoch s najvyšším počtom delegátov nominačných zjazdov – Kalifornii a Texase, ako aj v Alabame, Colorade, Maine, Oklahome, Virgínii, Severnej Karolíne, Tennessee, Arkansase, Minnesote, Massachusetts a v štáte Utah. Biden tiež vyhral primárky Demokratickej strany vo Vermonte i v hlasovaní poštou v Iowe. Donald Trump na základe prognóz zvíťazil v republikánskych primárkach v americkom štáte Aljaška.