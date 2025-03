Halina Pawlowská, úspešná česká moderátorka a scenáristka, má 70 rokov

Zo slávnostného udeľovania cien Panta Rhei Awards 2014 v Bratislave 9. apríla 2015. Na snímke Halina Pawlowská si prebrala ocenenie Český top autor roka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke vpravo herec Peter Šimun odovzdáva cenu Haline Pawlowskej v kategórii Top český titul za knihu Pravda o mém muži. Foto: TASR/Michal Svítok

Praha/Bratislava 21. marca (TASR) - Výraznú popularitu dosiahla vďaka svojej úspešnej televíznej talk-show Banánové rybičky, ktorú vtipne moderovala osem rokov. Zmysel pre humor prejavila Halina Pawlowská tiež v románe Díky za každé nové ráno (1994), spracovaný bol aj do úspešného rovnomenného filmu, ktorý jej priniesol Českého leva za scenár. V piatok 21. marca bude mať česká spisovateľka, scenáristka, publicistka a príležitostná herečka 70 rokov.Halina Pawlowská, rodným priezviskom Kločuraková, sa narodila 21. marca 1955 v Prahe. Jej otec Vasil Kločurak bol ukrajinský emigračný básnik, pochádzal z Podkarpatskej Rusi. Po maturite na gymnáziu v roku 1974 vystriedala počas dvoch rokov niekoľko zamestnaní. V rokoch 1976 - 1981 študovala na pražskej Filmovej akadémii múzických umení (FAMU) scenáristiku a dramaturgiu. Po jej ukončení pracovala v redakcii zábavy v Československej televízii ako dramaturgička a scenáristka.Od roku 1991 pôsobila ako novinárka v denníkoch Metropolitan a Telegraf, kde zastávala aj pozíciu zástupkyne šéfredaktora. V rokoch 1996 - 2002 bola šéfredaktorkou spoločenského týždenníka Story. Po odchode z týždenníka založila vlastný časopis Šťastný Jim, ktorý viedla do roku 2005. Popri tom vydávala v rokoch 2004 - 2005 časopis Halina TD, neskôr Halina. V roku 2006 založila aj časopis Glanc.Ako autorka originálnych fejtónov a stĺpčekov sa prezentovala už začiatkom 90. rokov minulého storočia, pričom v roku 1993 vydala debutovú novelu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, podľa ktorej v roku 2018 nakrútil Filip Renč rovnomennú filmovú komédiu.V roku 1994 vydala jeden zo svojich najúspešnejších románov Díky za každé nové ráno, ktorý do rovnomennej filmovej podoby previedol Milan Šteindler, pričom komédiu ocenili štyrmi Českými levmi. Jedného, za scenár, prevzala Pawlowská a ďalšieho si odniesla aj Ivana Chýlková za stvárnenie hlavnej ženskej predstaviteľky.Scenáristicky sa Pawlowská podieľala aj na filmoch Evo, vdej se! (1983), Můj hříšný muž (1986), Vrať se do hrobu! (1989), alebo O život (2007) a na televíznych seriáloch Bubu a Filip (1996), O mé rodině a jiných mrtvolách (2011), či Doktoři z Počátků (2013).V rokoch 1999 - 2007 moderovala vlastnú divácky úspešnú talk-show Banánové rybičky, ktorá dostala v rokoch 2000, 2001, 2002 divácku cenu TýTý ako televízna relácia roka. Názov pochádza z poviedky amerického spisovateľa J. D. Salingera Deň ako stvorený pre banánové rybičky. Moderátorsky sa podieľala aj na zábavných reláciách Zanzibar (1998), Žito (2006), alebo Cesta kolem světa Noemovou archou. V roku 2010 začala moderovať ďalšiu vlastnú talk-show s názvom Mamba show.Ako herečka sa v malých úlohách predstavila vo filmoch Vrať se do hrobu! (1989), Pavučina (1989), Díky za každé nové ráno (1994), O život (2007), Nestyda (2008), alebo Zoufalé ženy dělají zoufalé věc (2018).Medzi jej známe knihy patria Proč jsem se neoběsila (1994), Ať zešílí láskou (1995), Hroši nepláčou (1996), Jak být šťastný (1996), Charakter mlčel a mluvilo tělo (1997), Banánové rybičky (2000), Ó jak ti závidím (2003), Banánové chybičky (2003), Tři v háji (2004), Záhada žlutých žabek (2005), Jak blbá, tak široká (2009), Velká žena z Východu (2011), Strašná nádhera (2012), Až se mě dcera zeptá (2012), Pravda o mém muži (2013), Ulovila jsem ho v buši (2014), Manuál zralé ženy (2015), Cesta za láskou (2016), Zase zoufalé ženy dělají zoufalé věci (2017), Takhle jsem si to teda nepředstavovala (2019), Zájezd snů (2022) či Rande (2023).Halina Pawlowská patrí aj na Slovensku medzi najpredávanejších a najúspešnejších českých autorov. Svedčia o tom ocenenia siete kníhkupectiev Panta Rhei - Panta Rhei Awards za roky 2009 až 2013.Zdroj: https://www.csfd.cz/tvurce/1429-halina-pawlowska/prehled/