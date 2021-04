Hamáček: Česko je pripravené vyhostiť aj všetkých ruských diplomatov

Praha 20. apríla (TASR) - Česko je pripravené vyhostiť aj všetkých ruských diplomatov. V utorok to povedal český vicepremiér Jan Hamáček, ktorý je zároveň ministrom vnútra a dočasne vedie aj rezort diplomacie ČR.



"Ja som pripravený na všetko. Aj na budovanie vzťahov úplne od začiatku. To znamená, že ich pošleme domov všetkých," napísal na Facebooku.



Hamáček zároveň na utorňajšej tlačovej konferencii informoval, že požiada členské štáty Európskej únie a partnerské krajiny NATO, aby prejavili solidaritu s Prahou a takisto zvážili vyhostenie ruských diplomatov, respektíve, aby si vo veci predvolali veľvyslancov Ruskej federácie.



Jan Hamáček si tiež stredu predvolal ruského veľvyslanca v Prahe, aby s ním hovoril o ďalších krokoch a tlmočil mu protest Českej republiky proti postupu Ruska.



Česká republika vyhostila v pondelok 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Vyhostenie súvisí s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého boli s najväčšou pravdepodobnosťou zapojení ruskí agenti.



Rusko v rámci odvety oznámilo vyhostenie 20 zamestnancov ambasády Českej republiky v Moskve. Tento krok znamená podľa Hamáčka prakticky paralýzu činnosti českého veľvyslanectva.