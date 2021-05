Hamáček chcel vymeniť Vrbětice za Sputnik, píše Seznam Zprávy

Praha 4. apríla (TASR) - Český minister vnútra Jan Hamáček chcel na plánovanej ceste do Moskvy v polovici apríla údajne uhladiť škandál spojený s výbuchmi v muničných skladoch vo Vrběticiach. Vrbětice mal "vymeniť" za vakcíny Sputnik V pre ČR, informoval v utorok server Seznam Zprávy s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.



"Minister vnútra, ktorý bol v inkriminovanom čase poverený vedením rezortu zahraničia, totiž podľa viacerých svedkov chcel do Moskvy odísť s plánom vymeniť medzinárodný škandál súvisiaci s útokom (vo Vrběticiach) za dodávky vakcíny Sputnik V a za možnosť, že by sa v Prahe uskutočnil vrcholný politický summit Joea Bidena a Vladimira Putina," píše Seznam Zprávy.



Schôdzka, na ktorej mal Hamáček "výmenný obchod" riešiť, sa podľa servera konala v jeho kancelárii 15. apríla. "Bolo to deň po tom, ako Jan Hamáček oficiálne oznámil, že sa chystá do Ruska rokovať o vakcínach Sputnik V," uviedol Seznam Zprávy. Plánovanú cestu však Hamáček neskôr zrušil.



Predmetom rokovania však podľa Hamáčka v "žiadnom okamihu" nebol akýkoľvek výmenný obchod s Ruskou federáciou.



"Jednoznačne odmietam špekulácie v článku Janka Kroupy... týkajúce sa mojej údajnej snahy obchodovať s informáciami z kauzy Vrbětice za dodávky vakcíny Sputnik V," napísal Hamáček na Twitteri.



Česká opozícia žiada Hamáčkovo odstúpenie, píše na svojom webe televízia Nova. Šéf českých ľudovcov (KDU-ČSL) Marian Jurečka oznámil, že bude požadovať, aby sa ešte v utorok uskutočnilo uzavreté rokovanie Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, na ktorom by sa mali zúčastniť šéfovia českých tajných služieb a hovorilo by sa na nej o údajnom obchode Sputnik - Vrbětice.



"Ak to koalícia odmietne, budeme iniciovať rokovania príslušných výborov. Takto sa žiadny minister správať nemôže," povedal Jurečka.



"Minister vnútra chce vykšeftovať bezpečnosť krajiny a zahladenie teroristického útoku za nejaké pochybné vakcíny," napísal na Twitteri predseda opozičnej strany ODS Petr Fiala. Hamáček by mal podľa jeho vyjadrení "okamžite rezignovať". "Nemôže viesť ministerstvo, ktoré je zodpovedné za bezpečnosť ľudí," uviedol.



Česko v súčasnosti vedie s Ruskom diplomatickú roztržku, ktorú spustilo oznámenie, že výbuchy v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.