Hamáček: Existuje len jedna verzia výbuchu vo Vrběticiach

Praha 26. apríla (TASR) – Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček v pondelok odmietol tvrdenie prezidenta Miloša Zemana, že vyšetrovatelia pracujú s dvoma verziami výbuchu vo Vrběticiach. „Existuje jedna verzia," povedal Hamáček na tlačovej konferencii, informuje spravodajský server idnes.cz.



„Prezident sa nie úplne šťastne pokúsil občanom za osem minút prerozprávať, čo sa stalo. My sme to pritom na vláde riešili asi hodinu," priblížil Hamáček, ktorého cituje server Novinky.cz.



Predseda ČSSD takto reagoval na nedeľňajšie vyjadrenie prezidenta Zemana. Ten okrem iného povedal, že česká tajná služba nepredložila jasné dôkazy, že ruskí agenti vo Vrběticiach skutočne boli. Podľa vlastných slov berie vážne pôvodnú vyšetrovaciu verziu, podľa ktorej bola za tragédiou nesprávna manipulácia s muníciou, i novú verziu o zodpovednosti ruských spravodajských dôstojníkov.



„Zvládli sme prvú reakciu, teraz je to v rukách diplomatov," dodal Hamáček.



Česko v súčasnosti vedie s Ruskom diplomatickú roztržku, ktorú spustilo oznámenie z uplynulého víkendu, že výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne v pondelok vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že počet členov ruského veľvyslanectva v Prahe a českej ambasády v Moskve sa do 31. mája zníži na zhodne sedem diplomatov, 25 technických pracovníkov a 19 miestnych zamestnancov.