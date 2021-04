Hamáček je ochotný odcestovať do Moskvy ohľadom dodávok Sputnika V

Praha 12. apríla (TASR) - Predseda Českej sociálnodemokratickej strany (ČSSD) a vicepremiér Jan Hamáček je ochotný odcestovať do Moskvy na rokovania o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V pre ČR. Informoval o tom na pondelňajšej tlačovej konferencii, ktorej záznam zverejnil spravodajský portál Novinky.cz.



Hamáček chce, aby bola ČR pripravená na okamžitý nákup vakcíny Sputnik V, keď ju schváli Európska agentúra pre lieky (EMA).



"Nikto v ČR nebude nikoho očkovať neschválenou vakcínou. V situácii, keď nám padajú dodávky západných vakcín a hrozí reálne riziko, že proces očkovania populácie v ČR sa predĺži, som za to, aby sme sa vybrali rovnakou cestou ako Nemecko a dohodli sa s Ruskom alebo s továrňami, ktoré túto vakcínu budú v Európe vyrábať. Som preto ochotný odcestovať do Moskvy a dohodnúť sa na tom," povedal Hamáček.



Toho český prezident Miloš Zeman v pondelok dočasne poveril riadením rezortu diplomacie po tom, čo z čela tohto rezortu na základe návrhu premiéra Andreja Babiša odvolal Tomáša Petříčka.



Koniec Petříčka na poste šéfa diplomacie sa podľa servera Novinky.cz očakával. Petříček minulý týždeň na zjazde ČSSD, na ktorom kandidoval na funkciu predsedu strany, kritizoval spoluprácu vo vláde s Babišovým hnutím ANO. V piatkovom hlasovaní však neuspel, keď mandát obhájil Hamáček, ktorý už vtedy odvolanie Petříčka nevylúčil.