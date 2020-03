Hamáček: Kvóty a relokácie krízu na gréckych hraniciach nevyriešia

Brusel 4. marca (TASR) - Kvóty a relokácie žiadateľov o azyl nevyriešia ani najnovšiu migračnú krízu, ktorá vznikla presunom tisícov utečencov na turecko-grécke hranice. Uviedol to v stredu popoludní minister vnútra Českej republiky Jan Hamáček po príchode na mimoriadne zasadnutie Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci v Bruseli.



Hamáček upozornil, že v tejto fáze udalostí je potrebná veľmi silná politická podpora pre Grécko, pretože situácia je zložitá a nikto nechce, aby sa opakovala predošlá migračná kríza z rokov 2015 - 2016.



"Treba udržať vonkajšie hranice EÚ uzavreté. Gréci robia, čo môžu, treba ich v tom podporiť," zdôraznil minister.







Podľa jeho slov grécke úrady teraz reagujú na túto krízu lepšie ako v minulých rokoch, pričom vyjadril nádej, že sa z minulosti poučili všetky členské štáty EÚ, ako aj Európska komisia.



"Dostal som ďakovný list z gréckej strany za našu humanitárnu pomoc. Boli sme celkom prví, ktorí rozhodli o vyslaní humanitárnej pomoci," uviedol Hamáček a spresnil, že pomoc bude už koncom tohto týždňa zaslaná do Grécka. Takéto gestá sú podľa neho dôležité, rovnako by mali postupovať aj iné členské krajiny, aby Grécko pocítilo, že EÚ stojí za ním.



Tesne pred zasadnutím Rady ministrov sa v Bruseli stretli ministri vnútra krajín Vyšehradskej štvorky (V4), ktoré v minulosti koordinovali svoje kroky ohľadom riešenia migračnej krízy. Hamáček vyjadril nádej, že V4 takúto koordinačnú činnosť zvládne aj teraz.



Na otázku, ako vníma utorňajšiu kritiku gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, že niektoré členské krajiny EÚ stále odmietajú pomáhať pri riešení prípadov veľkého počtu azylantov a migrantov, Hamáček skonštatoval, že "nie sme v situácii, aby sme otvárali staré rany", a spresnil, že treba riešiť akútnu situáciu na hraniciach.



"Debata o nejakých kvótach či relokáciách túto situáciu nevyrieši. Teraz musíme udržať hranice uzavreté a nepovoliť to, čo sa dialo v minulosti," vysvetlil šéf českého rezortu vnútra. Vyjadril nádej, že tento postoj už chápe väčšina krajín EÚ, a podľa jeho slov treba dospieť k takému riešeniu, ktoré bude "akceptovateľné pre všetkých".



spravodajca TASR Jaromír Novak