Hamáček pohrozil rozpadom koalície, ak do Rady ČTK zvolia M. Semína

Hamáček vyhlásil, že ak by si koaliční partneri nemohli dôverovať v takýchto zásadných hlasovaniach, nemalo by zmysel pokračovať vo vládnej spolupráci.

Praha 17. júna (TASR) - Predseda ČSSD Jan Hamáček v pondelok varoval, že prípadné zvolenie kandidáta hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Michala Semína do Rady Českej tlačovej kancelárie (ČTK) by bol obrovský problém. Pokiaľ by k jeho zvoleniu došlo, nemožno podľa neho pokračovať v súčasnej vládnej koalícii, informovala spravodajská televízia ČT24.



Hamáček vyhlásil, že ak by si koaliční partneri nemohli dôverovať v takýchto zásadných hlasovaniach, nemalo by zmysel pokračovať vo vládnej spolupráci. Pre sociálnu demokraciu by bolo podľa neho neprijateľné, ak by bol Semín zvolený do Rady ČTK hlasmi poslancov hnutia ANO.



Táto otázka bude predmetom rokovania utorkovej koaličnej rady.



Poslanecká snemovňa začiatkom júna v prvom kole tajnej voľby nezvolila žiadneho zo štyroch kandidátov na dve miesta v Rade ČTK, ktoré sa uvoľnia tento týždeň. Najviac hlasov však dostal práve Michal Semín, kandidát SPD, pravicovo-populistickej strany vedenej Tomiom Okamurom. Kedy sa uskutoční druhé kolo voľby, zatiaľ nie je jasné.



Na Hamáčkovo pondelkové vyjadrenie reagoval šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek vyhlásením, že voľba členov Rady ČTK je tajná a že poslanci ANO pri nej nebudú mať záväzné hlasovanie. Ešte minulý týždeň pritom tvrdil, že ANO usiluje o zvolenie svojho kandidáta Davida Soukupa.



Sedemčlenná Rada ČTK je orgán, prostredníctvom ktorého verejnosť uplatňuje svoje právo kontroly tohto verejnoprávneho média. Do jej pôsobnosti patrí napríklad vymenovanie a odvolanie generálneho riaditeľa a schvaľovanie rozpočtu agentúry. Kandidátov do Rady ČTK navrhujú poslanecké kluby.