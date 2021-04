Hamáček ponúka Prahu pre samit Bidena s Putinom

Praha 14. apríla (TASR) - Český minister vnútra Jan Hamáček, ktorý sa dočasne ujal aj rezortu zahraničných vecí, v stredu navrhol, aby sa Praha stala miestom prvého stretnutia amerického prezidenta Joea Bidena a ruskej hlavy štátu Vladimira Putina. Usporiadanie vrcholnej schôdzky navrhol Biden v utorkovom telefonickom rozhovore s Putinom. Podobnú ponuku na hosťovanie predstavilo aj Fínsko.



"Zareagoval som na oznámenie prezidenta Bidena, ktorý vyzval na osobnú schôdzku s prezidentom Putinom na území tretieho štátu. Našich veľvyslancov vo Washingtone a Moskve som poveril, aby ponúkli ako možné miesto stretnutia Prahu, čím by sa nadviazalo na samit Obama-Medvedev. Všetko je však ešte len na začiatku," napísal Hamáček v tvíte, z ktorého citoval webový server denníka Mladá fronta DNES.



Stretnutie bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu a jeho vtedajšieho ruského náprotivku Dmitrija Medvedeva sa konalo 8. apríla 2010 v Prahe a zostáva dosiaľ poslednou veľkou politickou udalosťou medzinárodného významu v Česku. Prezidenti vtedy podpísali na Pražskom hrade novú zmluvu START o obmedzení jadrových arzenálov.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu označil úvahy o termíne, mieste a možnej agende americko-ruského samitu za predčasné.



Hovorca podľa tlačovej agentúry Interfax neodpovedal na otázku, či sa Moskva pred samitom bude dožadovať ospravedlnenia za skoršie Bidenove vyjadrenie na Putinovu adresu. Biden v televíznom rozhovore prikývol na otázku, či pokladá Putina za "zabijaka", a varoval, že Rusko zaplatí za miešanie sa do amerických volieb. "Ponechám túto otázku bez komentára," povedal Peskov.



Obaja prezidenti sa podľa Peskova dohodli, že o stretnutí sa bude ďalej rokovať prostredníctvom diplomatických kanálov. Peskov podľa tlačovej agentúry TASS tiež povedal, že sa nateraz neplánuje, akým témam by sa prezidenti mali venovať.



"Zatiaľ sa žiadna príprava tejto schôdzky nekoná. Je predčasné takto klásť otázky," odpovedal Peskov na otázku, či Putin a Biden budú hovoriť o situácii na východe Ukrajiny, kde v ostatnom čase stúpa napätie v súvislosti so sústreďovaním ruských vojsk pri ukrajinských hraniciach a odkiaľ sú stále častejšie hlásené potýčky ukrajinských jednotiek s proruskými separatistami.



Kremeľ tiež posudzuje americké pozvanie, aby sa Putin zúčastnil na nadchádzajúcom klimatickom samite.



"Iba teraz sme začali dostávať informácie o organizačných a ďalších aspektoch súvisiacich s usporiadaním tohto virtuálneho samitu. Až doteraz sa k nám nedostávali údaje, ako to bude usporiadané, v akom poradí sa bude vystupovať, kto bude podujatiu predsedať, k čomu by sa malo dospieť, či bude vypracovaný záverečný dokument a tak ďalej. Na tieto otázky ešte len začíname dostávať odpovede," povedal Peskov.