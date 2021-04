Hamáček potvrdil, že jeho cesta do Moskvy bola zastierací manéver

Praha 18. apríla (TASR) - Český vicepremiér Jan Hamáček v nedeľu potvrdil, že jeho plánovaná a následne zrušená cesta do Moskvy, na ktorej ho mal sprevádzať aj Andrej Danko, bola len zastieracím manévrom. Na svojej webovej stránke o tom informoval český Deník N.



Zastierací manéver súvisel s vyšetrovaním výbuchov muničných skladov v obci Vrbětice z roku 2014, na základe ktorého vyhostilo ČR 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. O celej záležitosti v sobotu večer informovali Hamáček spoločne s českým premiérom Andrejom Babišom.



Hamáček mal v Moskve v pondelok rokovať o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V do ČR. Cesta bola narýchlo avizovaná v stredu a v sobotu ráno Hamáček oznámil jej zrušenie.



Na ceste ho mal okrem iných sprevádzať aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý podľa vlastných slov Hamáčkovi dohodol schôdzku s ruským ministrom priemyslu a obchodu Denisom Manturovom.



"Vedel som dopredu, že do Moskvy nepoletím. Bola to koordinovaná akcia," vyjadril sa Hamáček, ktorý je aj ministrom vnútra a dočasne vedie aj rezort diplomacie ČR.



Skutočnosť, že ohlásená návšteva Moskvy bola len zastieracím manévrom pre český Deník N potvrdilo aj niekoľko vysokopostavených zdrojov z prostredia diplomacie.



V súvislosti s Hamáčkovou zrušenou cestou do Moskvy sa objavili aj špekulácie, že český vicepremiér chcel Rusom vyzradiť informácie o vyšetrovaní výbuchu vo Vrběticiach, čo on sám označil za absurdné. Zdôraznil, že v súvislosti s prípadom prebiehala koordinácia vlády a bezpečnostných zložiek a celú vec nebolo možné uponáhľať.



Zrušenie cesty Hamáček oficiálne zdôvodnil potrebou svojej účasti na pondelkovom zasadnutí českej vlády. Hamáčkov zámer letieť do Moskvy na rokovania o Sputniku V predtým verejne kritizoval premiér Babiš, ktorý na takúto cestu nevidel žiaden dôvod.