Ján Hamáček rezignoval na post predsedu ČSSD

Praha 25. októbra (TASR) - Vicepremiér a minister vnútra ČR Jan Hamáček rezignoval na funkciu predsedu Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD). Svoj odchod potvrdil na pondelkovom virtuálnom rokovaní predsedníctva ČSSD. Informoval o tom portál Novinky.cz.



Záujem viesť stranu vzápätí prejavila dosluhujúca ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová, ktorá je v súčasnosti podpredsedníčkou sociálnych demokratov.



"Predsedníctvo ČSSD som informovala o tom, že budem kandidovať na predsedníčku strany... Priala by som si stranu zjednotiť, posilniť spolurozhodovanie členskej základne a činnosť strany postaviť na programovej činnosti a politickom aktivizme," napísala na sociálnej sieti Twitter Maláčová.



O mene nového predsedu ČSSD sa bude rozhodovať na straníckom zjazde. Maláčová podporuje decembrový termín tohto podujatia.



Spravodajský portál iDNES.cz napísal, že Hamáček plánuje v ČSSD pokračovať ako radový člen. Vo funkcii predsedu sociálnych demokratov bol od februára 2018. Svoj odchod z čela strany avizoval už po voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky (PS PČR), keď jeho strana nepokorila päťpercentné kvórum na vstup do novej PS PČR. ČSSD celkovo získala 4,65 percenta hlasov voličov.