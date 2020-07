V súvislosti s pandémiou sa v Česku nevylučuje ani odklad volieb

Praha 22. júla (TASR) - Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček nevylúčil, že by sa jesenné voľby do Senátu mohli z dôvodu epidemiologickej situácie posunúť.



"V tom najhoršom prípade by sa dalo diskutovať aj o odložení volieb," povedal v utorok Hamáček, ktorého citoval spravodajský webový portál Novinky.cz.



Ľudia, ktorí majú kvôli koronavírusovému ochoreniu COVID-19 nariadenú karanténu, sa na voľbách podľa zákona zúčastniť nemôžu. Ak by však ich počet dosiahol podľa Hamáčka niekoľko tisíc, bolo by na mieste zvážiť odloženie termínu volieb.



Do krajských zastupiteľstiev a tretiny Senátu majú ľudia voliť zástupcov 2. a 3. októbra.



Tisíce ľudí v karanténe by znamenali horšiu situáciu, než akej Česko čelilo na začiatku pandémie na jar, tvrdí Hamáček.



"Štát by na to musel reagovať zase nejakou formou mimoriadneho stavu, aj na to zákon pamätá. V tom najhoršom prípade by sa dalo diskutovať o odložení volieb," povedal Hamáček s tým, že chce vytvoriť expertný tím zo zástupcov ministerstva vnútra a zdravotníctva, ktorý má situáciu posúdiť a ponúknuť prípadné riešenia.



Odklad volieb, ktoré český prezident Miloš Zeman stanovil na prvý októbrový víkend, by podľa Hamáčka bol až krajnou možnosťou.



"Je to jedna z možností, ale až tá úplne posledná. Takto by to už bolo v situácii, keď by epidémia dosahovala rozmery, ktoré by si vyžadovali vyhlásenie núdzového stavu," podotkol vicepremiér.



Epidemiológ Roman Prymula si myslí, že by bolo možné uzákoniť korešpondenčné voľby pre ľudí nachádzajúcich sa v karanténe, dopĺňa spravodajská webstránka iDNES.cz.



"Všeobecne platí, že ak má človek infekciu, nemal by ohrozovať ostatných občanov. Tieto ochorenia bežne hendikepujú jedinca pri voľbách," upozornil Prymula, vládny splnomocnenec pre vedu a výskum v zdravotníctve. Zároveň však dodal, že táto situácia je odlišná. Podľa neho sa môže stať, že pri súbehu chrípky na jeseň by chorých bolo veľa, čo by mohlo ovplyvniť hodnotu volieb.