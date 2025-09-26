< sekcia Zahraničie
Hamád: Útok na Izrael vytvoril zlatý moment pre palestínsku otázku
Hamád upozornil na medzinárodné odsúdenie izraelskej ofenzívy v palestínskej enkláve a na to, že viacero krajín v uplynulom období uznalo palestínsku štátnosť.
Autor TASR
Dauha 26. septembra (TASR) - Politický vodca palestínskeho militantného hnutia Hamas Ghází Hamád vo štvrtkovom rozhovore pre stanicu CNN uviedol, že útok militantov na Izrael zo 7. októbra 2023 vytvoril „zlatý moment“ pre palestínsku otázku. Vyjadril sa tak napriek tomu, že vojna v Pásme Gazy, ktorú vyvolal spomínaný útok, si za necelé dva roky vyžiadala viac ako 65.400 obetí, informuje TASR.
Hamád upozornil na medzinárodné odsúdenie izraelskej ofenzívy v palestínskej enkláve a na to, že viacero krajín v uplynulom období uznalo palestínsku štátnosť. Podľa CNN neprejavil ľútosť nad dôsledkami pre palestínskych civilistov v Gaze, ktorí znášajú hlavnú ťarchu útokov izraelskej armády.
„Viete, aký je teraz prínos 7. októbra?... Ak sa pozriete na včerajšie zasadnutie Valného zhromaždenia (OSN), približne 194 ľudí otvorilo oči a pozrelo sa na tie zverstvá, na brutalitu Izraela, a všetci ho odsúdili. Na tento moment sme čakali 77 rokov,“ vyhlásil. „Myslím, že ide o zlatý moment pre svet, aby zmenil históriu,“ dodal Hamád.
Hamas počas októbrového útoku na Izrael zabil viac ako 1200 ľudí a ďalších vyše 250 uniesol do Pásma Gazy. Udalosti zo 7. októbra 2023 boli podľa CNN bezprecedentné v izraelskej histórii. Avšak pre rozsiahlu deštrukciu, hladomor, veľký počet obetí a zranených v palestínskej enkláve je vláda izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vystavená tvrdeniam, že odpoveď Izraela je neprimeraná, dokonca až na úrovni genocídy. Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva minulý týždeň oznámili, že dospeli k záveru, že Izrael pácha v Pásme Gazy genocídu.
Hamád na otázku, či Hamas nesie určitú vinu, či spomínaný útok stál za desaťtisíce mŕtvych v Gaze, odpovedal: „Viem, že tá cena je veľmi vysoká, ale pýtam sa znova: aká je možnosť?“
V uplynulých mesiacoch vyjadrili niektorí obyvatelia Gazy hnev voči Hamasu, ktorý podľa nich odmieta ukončiť vojnu a necháva ľudí trpieť bez vody a jedla. Moderátor CNN v rozhovore ukázal Hamádovi zábery Gazanov, ktorí vyzývajú Hamas, aby sa vzdal moci. Hamád sa podľa stanice odmietol pozerať na tieto zábery a vyhlásil, že vie, že ľudia trpia, no z ich utrpenia obvinil Izrael.
Odmietol tiež tvrdenia, že Hamas využíva rukojemníkov na odradenie Izraela od útokov a vyhlásil, že militanti so všetkými zaobchádzajú v súlade s islamskými princípmi.
Hamád je jedným z predstaviteľov Hamasu, ktorí boli tento mesiac terčom izraelského náletu na cieľ v katarskej Dauhe. K útoku došlo v čase, keď predstavitelia militantnej skupiny posudzovali americký návrh na prímerie. Útok tiež pozastavil nepriame rokovania medzi Izraelom a Hamasom, pričom časť viny za pozastavenie rozhovorov nesú podľa Hamáda Spojené štáty, ktoré sú spolu s Katarom a Egyptom sprostredkovateľom medzi znepriatelenými stranami. USA podľa neho nekonajú v dobrej viere, ale namiesto toho plnia priania svojho spojenca Izraela.
V prípade zriadenia Palestínskeho štátu Hamas odovzdá zbrane palestínskej armáde, avšak Hamád dodal, že hnutie nemôže byť vylúčené z palestínskych otázok, pretože zohráva pozitívnu úlohu a nikdy sa nevzdá.
