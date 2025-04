Hamas: Ak Francúzsko uzná palestínsky štát, bude to významný krok

Gaza 10. apríla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok označilo vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o oficiálnom uznaní palestínskeho štátu do júna za „významný krok“. Hamas sa k tomu vyjadril po tom, čo Macronov plán skritizoval izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Vítame vyhlásenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktoré sa týkajú pripravenosti jeho krajiny oficiálne uznať existenciu palestínskeho štátu,“ povedal člen hnutia Mahmúd Mardawí. Podľa jeho slov ide o „dôležitý krok, ktorý by v prípade prijatia znamenal pozitívny posun v medzinárodnom postoji k legitímnym národným právam palestínskeho ľudu“.



Macron v stredu oznámil, že Francúzsko uzná palestínsky štát v priebehu niekoľkých mesiacov a mohlo by to urobiť počas júnovej konferencie OSN v New Yorku. V takom prípade bude prvým stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, ktorý uzná Palestínu ako štát. „Musíme sa posunúť smerom k uznaniu a urobíme to v najbližších mesiacoch,“ ozrejmil Macron pre televíznu stanicu France 5.



„Francúzsko ako krajina s politickou váhou a ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN dokáže ovplyvniť smerovanie spravodlivých riešení a vyvolať tlak na ukončenie okupácie a dosiahnutie cieľov Palestínčanov,“ zdôraznil Mardawí. Podľa jeho slov sú ich cieľmi „sloboda, nezávislosť a založenie vlastného štátu na svojej pôde s Jeruzalemom ako hlavným mestom“, píše AFP.



Saar v stredu kritizoval oznámenie francúzskeho prezidenta. „Jednostranné uznanie fiktívneho palestínskeho štátu akoukoľvek krajinou bude cenou za teror a podporou pre (palestínske militantné hnutie) Hamas,“ uviedol Saar na sieti X. „Takéto kroky mier, bezpečnosť a stabilitu v našom regióne nepriblížia, ale naopak, iba ich oddialia,“ dodal.



Dosiaľ uznáva Palestínu takmer 150 krajín. Minulý rok v máji uznali palestínsky štát Španielsko, Írsko a Nórsko a v júni Slovinsko. Tento krok bol čiastočne podnietený odsúdením izraelskej vojny v Pásme Gazy, ktorá začala po útoku Hamasu na Izrael v októbri 2023.