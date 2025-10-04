< sekcia Zahraničie
Hamas akceptuje niektoré časti Trumpovho mierového plánu
Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy.
Autor TASR
Gaza 3. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatok oznámilo, že akceptuje časti mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy vrátane prepustenia všetkých rukojemníkov a vzdania sa moci. O ďalších bodoch sú však podľa hnutia ešte potrebné rokovania, informuje TASR na základe správ agentúr AFP, AP a DPA.
Vyhlásenie Hamasu prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Trump dal hnutiu ultimátum, že s dohodou musí súhlasiť do pondelka 01.00 h miestneho času (pondelková polnoc SELČ), inak sa proti nemu rozpúta „skutočné peklo“ v podobe ďalších útokov.
„Hnutie oznamuje svoj súhlas s prepustením všetkých rukojemníkov – živých aj ostatkov (mŕtvych) – podľa výmenného vzorca zahrnutého v návrhu prezidenta Trumpa,“ uviedol Hamas vo vyhlásení na platforme Telegram a dodal, že je pripravený začať rokovania o podrobnostiach.
Hnutie dodalo, že „opakuje svoj súhlas s odovzdaním správy Pásma Gazy palestínskemu orgánu nezávislých (technokratov) na základe národného konsenzu a s podporou arabských a islamských štátov“.
Čo sa týka ďalších otázok, ktoré Trump nastolil v návrhu o budúcnosti Gazy a základných právach Palestínčanov, „tieto zostávajú viazané na kolektívny národný postoj zakorenený v medzinárodných zákonoch a rezolúciách, ktorý sa má riešiť v rámci jednotného palestínskeho rámca – na ktorom sa Hamas zúčastní a prispeje k nemu s plnou zodpovednosťou,“ napísalo hnutie.
Podľa agentúry AP nebolo bezprostredne jasné, ako USA a Izrael zareagujú na to, že Hamas súhlasil len s niektorými bodmi mierového plánu.
Trump v pondelok zverejnil 20-bodový americký mierový plán pre Pásmo Gazy, ktorý počíta s ukončením vojny medzi Izraelom a Hamasom a návratom všetkých rukojemníkov - živých aj mŕtvych. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s plánom súhlasil.
Navrhovaný plán zahŕňa prímerie, prepustenie rukojemníkov do 72 hodín, odzbrojenie Hamasu a postupné stiahnutie sa izraelských síl z Pásma Gazy. Nasledovalo by vytvorenie takzvanej Rady mieru, ktorú by viedol Trump. Jej členom by bol aj bývalý britský premiér Tony Blair a ďalší lídri.
Tento medzinárodný orgán by dozeral na „apolitický palestínsky výbor“, ktorý by po vojne spravoval Pásmo Gazy. Rada stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy, kým Palestínska samospráva nedokončí reformy a nebude môcť prevziať kontrolu nad enklávou. Hamas ani iné militantné skupiny sa na vláde nemajú podieľať.
