Hamas ako ideológia sa nedá poraziť, uviedol hovorca izraelskej armády

Jeruzalem 20. júna (TASR) - Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari v stredu vyhlásil, že hnutie Hamas ako ideológia sa nedá poraziť. Izraelskú vládu žiadal, aby potvrdila odhodlanie zničiť túto palestínsku teroristickú skupinu, píše TASR podľa agentúr AFP a DPA.



"Hamas je ideológia, je to jedna strana. Je zakorenená v srdciach ľudí. Ten, kto verí, že môžeme Hamas zničiť, ten sa mýli," povedal Hagari pre izraelské médiá. Je podľa neho potrebné nájsť na politickej úrovni k hnutiu Hamas alternatívu, ktorá by túto organizáciu v Pásme Gazy nahradila. Hamas je tam pri moci od roku 2007.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu za jeden z hlavných cieľov vojny v Pásme Gazy určil zničenie vojenských a vládnych spôsobilostí Hamasu, uviedla vo vyhlásení premiérova kancelária. "Izraelské obranné sily (IDF) sú samozrejme odhodlané urobiť to," dodala.



Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra po útoku militantov z Hamasu a ďalších skupín na Izrael. O život vtedy prišlo takmer 1200 ľudí a militanti do pásma odvliekli 250 rukojemníkov. Vojny si však od prepuknutia vyžiadala viac než 37.300 obetí, prevažne civilistov.