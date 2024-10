Hamas bude od Izraela žiadať telo svojho zabitého vodcu Jahjá Sinwára

Jeruzalem 28. októbra (TASR) - Izrael nedostal od Hamasu žiadnu oficiálnu odpoveď na rôzne návrhy dohody o rukojemníkoch, o ktorých sa diskutuje. Informoval o tom v pondelok denník The Times of Israel (TOI), ktorý sa odvolal na nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa tímu izraelských vyjednávačov.



Izrael "preveruje všetky možnosti" pre dosiahnutie dohody, potvrdil zdroj s tým, že Izrael je ochotný rokovať o akomkoľvek návrhu.



Izraelský tím vedený šéfom tajnej služby Mosad Davidom Barneom diskutoval o egyptskom návrhu na tzv. malú dohodu na obnovenie dôvery medzi stranami i o viacstupňovej dohode, ktorú presadzujú Katar a USA.



Zdroj citovaný TOI dodal, že Izrael počíta s tým, že pri akejkoľvek dohode bude palestínske hnutie Hamas klásť ako podmienku ukončenie vojny v Pásme Gazy. "Nie sme ochotní to urobiť," vyhlásil však nemenovaný izraelský vládny úradník.



Potvrdil súčasne, že Izrael stále nemá jasnú predstavu o tom, kto v Hamase po zabití jeho vodcu Jahjá Sinwára vlastne rozhoduje o rozhovoroch o rukojemníkoch unesených do Pásma Gazy pred vyše rokom z juhu Izraela.



"Ešte stále nemali (v Hamase) svoje primárky," pripomenul zdroj s tým, že "Hamas v zahraničí je v chaose".



TOI doplnil, že v katarskom meste Dauha sa v pondelok popoludní skončili rokovania za účasti Barneu, riaditeľa americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Billa Burnsa a katarského premiéra Muhammada bin Abdarrahmána Ál Sáního.



Ako uvádza izraelský spravodajský web Ynet, účastníci tohto stretnutia sa snažili spojiť návrh predložený v nedeľu Egyptom a komplexný katarsko-americký návrh.



Egypt v nedeľu navrhol uzavretie dvojdňového prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, počas ktorého by boli prepustení štyria izraelskí rukojemníci zadržiavaní v Pásme Gazy výmenou za prepustenie niekoľkých palestínskych väzňov a do obliehaného pásma Gazy by dorazila dodávka humanitárnej pomoci.



Katarsko-americký plán zahŕňa prímerie i prepustenie rukojemníkov zajatých palestínskymi militantmi po útoku na Izrael zo 7. októbra 2023. Tento návrh však uviazol v slepej uličke, pretože Izrael chce ponechať svojich vojakov v tzv. filadelfskom koridore, páse územia pozdĺž hranice Pásma Gazy a Egypta. Zhoda nepanuje ani v špecifikách týkajúcich sa výmeny rukojemníkov za palestínskych väzňov v Izraeli.



Ďalšou fázou rokovaní, ktoré sa v pondelok skončili v Dauhe, by podľa Ynet malo byť zapojenie šéfa egyptskej spravodajskej služby Hasana Rašáda do rozhovorov a potom prechod na rokovania medzi pracovnými skupinami, ku ktorým sa Hamas nepriamo pripojí.



Hamas bude pri akejkoľvek dohode požadovať Sinwárovo telo, tvrdí Ynet.



Konečným cieľom konzultácií je vypracovať jeden komplexný návrh a zakomponovať doň aj diplomatické riešenie pre ukončenie bojov v Libanone.



Nemenovaný izraelský zdroj v nedeľu pre TOI uviedol, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu chce ukončiť boje v Pásme Gazy a Libanone, keď sa dosiahne diplomatická dohoda, ktorá zaručí dosiahnutie vojnových cieľov Izraela.