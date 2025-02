Hamas čaká, že rozhovory o druhej fáze prímeria sa začnú budúci týždeň

Gaza 14. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas očakáva, že nepriame rokovania s Izraelom o druhej fáze prímeria sa začnú "začiatkom budúceho týždňa". V piatok o tom informoval predstaviteľ hnutia Táhir an-Núnú, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Ďalší zdroj oboznámený s rozhovormi pre agentúru AFP uviedol, že "sprostredkovatelia informovali Hamas o tom, že by chceli začať druhú fázu rokovaní na budúci týždeň v (katarskej) Dauhe". Podľa podmienok prvej fázy dohody o prímerí, ktorá nadobudla platnosť 19. januára sa rokovania o druhej fáze mali začať 3. februára.



Prebiehajúca prvá fáza sa sústredí na prepustenie 33 izraelských rukojemníkov výmenou za približne 1900 väzňov, väčšinou Palestínčanov.



Druhá fáza by mala zahŕňať prepustenie všetkých zostávajúcich rukojemníkov vrátane izraelských vojakov. Zároveň by mal Izrael úplne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy. Podľa AFP by sa počas tejto fázy malo diskutovať aj o trvalom ukončení vojny.



Hamas opakovane vyhlásil, že je pripravený začať druhú fázu rokovaní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil vyjednávaciemu tímu 8. februára vycestovať do Dauhy, aby prerokoval technické detaily dohody. Podľa AFP však delegácia nedostala poverenie rokovať o druhej fáze.