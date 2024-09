Hamas čelí kritike za terorizovanie izraelskej verejnosti

Jeruzalem 3. septembra (TASR) — Príbuzní rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy v utorok odsúdili palestínske radikálne hnutie Hamas za zverejnenie videa so zadržiavanou 24-ročnou rukojemníčkou Eden Jerušalmiovou, ktorej telo a pozostatky ďalších piatich rukojemníkov objavili izraelskí vojaci minulý týždeň v jednom z podzemných tunelov v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.



Zverejnenie videa ženou označilo fórum pozostalých po obetiach a príbuzných rukojemníkov za psychický teror, ktorému bola izraelská verejnosť zo strany Hamasu opäť vystavená.



V dvojminútovom videu Eden Jerušalmiová nalieha na izraelskú vládu, aby sa zasadila za prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Na kabinet premiéra Benjamina Netanjahua apelovala, aby pomohol oslobodiť rukojemníkov a ukončil ich utrpenie. Vyzvala aj Izraelčanov, aby v tejto veci protestovali a vyvíjali tlak na vládu.



Jerušalmiová bola zabitá spolu s Heršom Goldbergom-Polinom, Alexandrom Lobanovom, Karmel Gatovou, Orim Daninom a Almogom Sarusim. Izraelská armáda uviedla, že táto šestica prišla o život tesne pred tým, ako sa k nej izraelskí vojaci dostali, zatiaľ čo Netanjahu povedal, že ich "popravili guľkou do hlavy".



Počas útoku palestínskych kománd na Izrael zo 7. októbra 2023 militanti uniesli 251 ľudí, z ktorých 97 je stále v zajatí v Pásme Gazy, vrátane 33, ktorí sú podľa predpokladov izraelskej armády mŕtvi.



Teroristický útok na juh Izraela si podľa agentúry AFP vyžiadal životy 1205 ľudí, väčšinou civilistov. AFP do tejto bilancie zahrnula aj rukojemníkov zabitých v zajatí.



Izraelská odvetná vojenská ofenzíva v Pásme Gazy pripravila o život najmenej 40.819 ľudí, uviedlo ministerstvo zdravotníctva tejto palestínskej enklávy spravovanej Hamasom. Úrad OSN pre ľudské práva tvrdí, že väčšinu mŕtvych tvoria ženy a deti.



Od zajatia rukojemníkov zverejnil Hamas už niekoľko propagandistických videí, ktoré vyvolali pobúrenie a hnev izraelskej verejnosti. Rukojemníci v nich žiadajú izraelskú vládu, aby ukončila vojnu v Pásme Gazy a urobila významné ústupky v záujme ich prepustenia. V mnohých prípadoch sa neskôr ukázalo, že títo rukojemníci sú už medzičasom mŕtvi.