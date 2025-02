Hamas chce, aby sa Trumpovým návrhom o Gaze zaoberali arabské štáty

Gaza 6. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok vyzvalo na zvolanie mimoriadneho summitu Ligy arabských štátov (LAŠ), ktorý by sa zaoberal návrhom amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Spojené štáty prevzali a dlhodobo vlastnili Pásmo Gazy a Palestínčania sa odtiaľ presídlili inam. Trumpove výroky, ktoré Hamas označil za absolútne neprijateľné, podľa hnutia poukazujú na priamy úmysel okupovať palestínsku enklávu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Trump svoj návrh o prevzatí kontroly nad Pásmom Gazy vyslovil v noci na stredu na tlačovej konferencii po stretnutí s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Bielom dome.



Americký prezident, ktorý len nedávno navrhol, aby Jordánsko a Egypt prijali Palestínčanov a "vypratali" tak vojnou zničené Pásmo Gazy, povedal, že USA zabezpečia obnovu palestínskej enklávy, pričom Palestínčania by sa mali odtiaľ vysťahovať do zahraničia.



"Vyzývame arabské štáty, aby odolali Trumpovmu tlaku a pevne sa držali svojich postojov odmietajúc vysídľovanie (Palestínčanov)," uviedol hovorca Hamasu Házim Kásim vo vyhlásení.



Naliehal aj na arabské národy a medzinárodné organizácie, aby Trumpov "projekt vysídľovania" rázne odmietli. "Nepotrebujeme žiadnu krajinu na spravovanie Pásma Gazy a nesúhlasíme s nahradením jednej okupácie inou," dodal Kásim.



Americký denník The New York Times (NYT) informoval, že myšlienka amerického prezidenta o Pásme Gazy prekvapila aj niektorých ľudí z jeho najbližšieho okolia vrátane vysokopostavených poradcov. Podľa nemenovaných zdrojov NYT ním bol zaskočený aj samotný Netanjahu. Skepsu podľa stanice BBC vyjadrili aj istí členovia Republikánskej strany. Naopak, demokrati Trumpov plán skritizovali a odsúdilo ho aj medzinárodné spoločenstvo.



Trump sa k svojmu návrhu budúceho usporiadania Pásma Gazy vyjadril aj vo štvrtok na sociálnej sieti Truth Social. Tvrdí, že Pásmo Gazy po skončení bojov odovzdá Spojeným štátom Izrael a na prevzatie pod americkú kontrolu nebudú potrební žiadni americkí vojaci. V tom čase by podľa neho boli Palestínčania "presídlení do oveľa bezpečnejších a krajších komunít s novými a modernými domami v (priľahlom) regióne."