Hamas chce v sobotu prepustiť štyri izraelské rukojemníčky

Jeruzalem 21. januára (TASR) - Jeden z predstaviteľov militantného hnutia Hamas v utorok pre agentúru AFP uviedol, že za prepustenie palestínskych väzňov v Izraeli v sobotu prepustí štyri izraelské rukojemníčky. Pôjde o druhé prepustenie rukojemníkov počas najnovšieho prímeria, TASR informuje na základe správy AFP.



Predstaviteľ Hamasu ich totožnosť neuviedol. Podľa denníka The Times of Israel z pôvodného zoznamu 33 izraelských rukojemníkov na ňom zostáva sedem unesených žien vo veku 19 až 33 rokov.



Dohoda o prímerí medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy vstúpila do platnosti v nedeľu o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ).



V pondelok Izrael prepustil 90 palestínskych väzňov za tri izraelské rukojemníčky.