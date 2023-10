Hamas: Vojenská pomoc USA pre Izrael je agresia voči Palestínčanom

Gaza 9. októbra (TASR) - Ohlásená nová vojenská pomoc, ktorú Spojené štáty posielajú Izraelu, sa podľa palestínskeho militantného hnutie Hamas rovná "agresii" voči Palestínčanom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP citujúcej z vyhlásenia Hamasu.



"Oznámenie USA, že poskytnú lietadlovú loď na podporu okupácie (zo strany Izraela), je skutočnou účasťou na agresii proti nášmu ľudu," uviedlo hnutie Hamas.



Reagovalo tak na nedeľné oznámenie amerického prezidenta Joea Bidena, že USA vyslali do Izraela novú vojenskú pomoc a ďalšia bude nasledovať v najbližších dňoch. Podľa amerického ministerstva obrany USA poskytnú Izraelu muníciu a vojenskú techniku, pričom do oblasti vysielajú aj lietadlovú loď.



Pentagón tiež uviedol, že USA posilnia aj svoje sily na Blízkom východe. "Vláda Spojených štátov bude izraelským obranným silám rýchlo poskytovať ďalšie vybavenie a zdroje vrátane munície," uviedol minister obrany Lloyd Austin.



Zároveň oznámil, že nariadil presun zmienenej lietadlovej lode USS Gerald R. Ford a sprievodných vojenských plavidiel do východnej časti Stredozemného mora. USA tiež zvýšia počet svojich vojenských lietadiel v regióne.



Islamistické hnutie Hamas spustilo v sobotu ráno z pásma Gazy rozsiahle raketové útoky na Izrael, pričom militanti z tohto hnutia súčasne prenikli cez hranice. Izrael reagoval protiútokmi. Boje a raketová streľba naďalej pokračujú. Izrael, USA a EÚ považujú Hamas za teroristickú organizáciu.



Pri útokoch palestínskych militantov na území Izraela zahynulo už "viac ako 700 ľudí", povedal v noci na pondelok stanici CNN hovorca izraelských obranných síl (IDF). Zranených bolo ďalších prinajmenšom 2315 ľudí, uviedlo izraelské ministerstvo zdravotníctva.



IDF informovali, že z pásma Gazy bolo na územie Izraela vypálených 3284 rakiet. Zároveň informovali, že im sa podarilo zasiahnuť 653 pozícii Hamasu.



IDF tiež potvrdili, že v zajatí Hamasu v pásme Gazy naďalej zostal nespresnený počet unesených Izraelčanov. Samotný Hamas tvrdí, že zadržiava 130 Izraelčanov, uvádza portál Times of Israel.



Palestínske ministerstvo zdravotníctva medzičasom informovalo, že pri odvetných útokoch zo strany Izraela na pásmo Gazy zahynulo najmenej 413 Palestínčanov a ďalších 2300 utrpelo zranenia.