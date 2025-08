Hamas: Dokým nebude zriadený palestínsky štát, zbrane nezložíme

Gaza 2. augusta (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu vyhlásilo, že nezloží svoje zbrane, dokým nebude zriadený nezávislý a suverénny palestínsky štát, ktorého hlavným mestom bude Jeruzalem. Upozornila na to agentúra Reuters a portál Times of Israel, píše TASR.



„Ozbrojeného odporu sa nemožno vzdať až do úplného obnovenia našich národných práv, medzi ktorými je na prvom mieste vytvorenie nezávislého, plne suverénneho palestínskeho štátu s Jeruzalemom ako jeho hlavným mestom,“ uviedli militanti vo vyhlásení. Svoj boj tiež podľa vlastných slov neukončia, dokým bude Izrael pokračovať v okupácii palestínskych území.



Hamas zároveň priamo kritizoval piatkovú návštevu osobitného vyslanca USA pre Blízky východ Stevea Witkoffa v Pásme Gazy. Podľa hnutia išlo o „vopred pripravené divadlo, ktorého cieľom je zavádzať verejnú mienku, vylepšiť obraz okupačnej mocnosti a poskytnúť politické krytie pre hladomor a pokračovanie systematického zabíjania detí a neozbrojených civilistov v Pásme Gazy“.



Americkú vládu Hamas vyzval, „aby niesla svoju historickú zodpovednosť, prestala zatvárať oči nad zločinom storočia v Gaze a pristúpila k dohode o prímerí, ktorá povedie k ukončeniu agresie, stiahnutiu okupačnej armády a zrušeniu nespravodlivého obliehania palestínskeho ľudu.“



Reuters pripomína, že nepriame rokovania medzi Hamasom a Izraelom zamerané na zavedenie 60-dňového prímeria v Pásme Gazy minulý týždeň uviazli.