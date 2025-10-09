< sekcia Zahraničie
Hamas dostal podľa svojho lídra uistenia, že vojna v Gaze sa skončila
Izrael a Hamas podpísali vo štvrtok dohodu o zastavení bojov a prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov.
Autor TASR
Káhira 9. októbra (TASR) – Exilový líder palestínskeho militantného hnutia Hamas Chalíl Hajja vo štvrtok povedal, že jeho skupina dostala od Spojených štátov, arabských sprostredkovateľov a Turecka uistenie, že vojna v Pásme Gazy sa definitívne skončila. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP, píše TASR.
Izrael a Hamas podpísali vo štvrtok dohodu o zastavení bojov a prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov. Ide o prvú fázu iniciatívy prezidenta USA Donalda Trumpa s cieľom ukončiť dvojročnú vojnu v Gaze.
Na základe dohody sa skončia boje, Izrael čiastočne stiahne svoju armádu z Gazy a Hamas mu odovzdá všetkých zvyšných 48 rukojemníkov, ktorých militanti uniesli pri útoku na Izrael 7. októbra 2023. Trump na zasadnutí svojej vlády vyjadril nádej, že to povedie k „trvalému mieru“.
Hajja, ktorý v septembri prežil pokus Izraela zabiť ho spolu s ďalšími lídrami Hamasu v Katare, uviedol, že dohoda podpísaná s Izraelom ukončuje vojnu v Gaze, otvorí kľúčový priechod na hranici s Egyptom a povedie k prepusteniu všetkých palestínskych žien a detí uväznených v Izraeli. Ten by podľa neho mal tiež prepustiť 250 Palestínčanov, ktorí si v izraelských väzniciach odpykávajú dlhé tresty, ako aj 1700 ďalších, ktorých zadržali od vypuknutia vojny pred dvoma rokmi.
Izrael a Hamas podpísali vo štvrtok dohodu o zastavení bojov a prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov. Ide o prvú fázu iniciatívy prezidenta USA Donalda Trumpa s cieľom ukončiť dvojročnú vojnu v Gaze.
Na základe dohody sa skončia boje, Izrael čiastočne stiahne svoju armádu z Gazy a Hamas mu odovzdá všetkých zvyšných 48 rukojemníkov, ktorých militanti uniesli pri útoku na Izrael 7. októbra 2023. Trump na zasadnutí svojej vlády vyjadril nádej, že to povedie k „trvalému mieru“.
Hajja, ktorý v septembri prežil pokus Izraela zabiť ho spolu s ďalšími lídrami Hamasu v Katare, uviedol, že dohoda podpísaná s Izraelom ukončuje vojnu v Gaze, otvorí kľúčový priechod na hranici s Egyptom a povedie k prepusteniu všetkých palestínskych žien a detí uväznených v Izraeli. Ten by podľa neho mal tiež prepustiť 250 Palestínčanov, ktorí si v izraelských väzniciach odpykávajú dlhé tresty, ako aj 1700 ďalších, ktorých zadržali od vypuknutia vojny pred dvoma rokmi.