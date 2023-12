Hamas hlási najmenej šesť obetí izraelských útokov v meste Rafah

Rafah 1. decembra (TASR) - Najmenej šesť Palestínčanov prišlo v piatok o život počas izraelských leteckých útokov na mesto Rafah na juhu Pásma Gazy. Oznámil to hovorca miestneho ministerstva zdravotníctva Ašráf Kudra. Ďalšie dve obete hlásili z mesta Gaza. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Izraelská armáda v piatok ráno oznámila, že obnovila bojové operácie v Pásme Gazy niekoľko minút po vypršaní prímeria a zároveň obvinila Hamas z jeho porušenia. Armáda dodala, že jej bojové lietadlá útočia ciele hnutia v Pásme Gazy. Reportér AFP hlásil letecké útoky na severe a juhu tohto územia.



Zdroj blízky Hamasu pre AFP povedal, že ozbrojené krídlo hnutia dostalo príkaz obnoviť boje a brániť Pásmo Gazy. V niektorých častiach tejto enklávy hlásili ťažké boje. Jeden z lekárov z nemocnice al-Ahlí v Gaze oznámi, že počas leteckých útokov na mesto prišli o život dve deti.



Izraelská armáda krátko pred obnovením bojov oznámila, že zneškodnila raketu vypálenú z Gazy. Bol to prvý raketový útok po vyhlásení prímeria minulý piatok (24. novembra). Súčasťou prímeria bola aj výmena rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy za palestínskych väzňov v Izraeli. Viackrát bolo predĺžené, naposledy do piatku 1. decembra rána.