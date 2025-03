Hamas: Hnutie je aj naďalej otvorené rokovaniam s Izraelom o prímerí

Gaza 19. marca (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas je stále otvorené rokovaniam, uviedol v stredu jeho predstaviteľ Táhir an-Núnú. Reagoval tak na utorkové spustenie najintenzívnejšieho izraelského bombardovania Pásma Gazy od prímeria z 19. januára. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Hamas nezatvoril dvere pre rokovania, ale trváme na tom, že netreba (vytvárať) nové dohody," povedal telefonicky an-Núnú agentúre AFP. Zároveň žiadal, aby bol Izrael prinútení dodržiavať prímerie. "Vzhľadom na existujúcu dohodu podpísanú všetkými stranami nie sú potrebné nové dohody," dodal.



Podľa dohody o prímerí vypracovanej ešte za vlády bývalého amerického prezidenta Joea Bidena sa druhá fáza mala začať začiatkom marca. Dohoda stanovovala, že izraelské sily by sa mali stiahnuť z Pásma Gazy a že počas druhej fázy by začalo platiť trvalejšie prímerie.



"Nekladieme si žiadne podmienky, no žiadame, aby okupanti boli nútení okamžite zastaviť svoju agresiu a vyhladzovaciu vojnu a začať druhú fázu rokovaní," povedal Núnú. Vyzval preto medzinárodné spoločenstvo, aby "urýchlene podniklo kroky" na ukončenie vojny. Zároveň obvinil Izrael z "porušovania dohody o prímerí, ktorú podpísal".



Izraelská armáda v utorok spustila najrozsiahlejšiu a najsmrteľnejšiu vlnu útokov, odkedy vstúpilo do platnosti prímerie po vyše 15. mesiacoch vojny. Militantné hnutie Hamas ju odštartovalo útokom na Izrael 7. októbra 2023. Minister obrany Jisrael Kac vyhlásil, že krajina bude v útokoch budú pokračovať, kým nebudú prepustení všetci zostávajúci rukojemníci v Pásme Gazy a naplnené vojnové ciele krajiny.



Podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ktoré spravuje Hamas, pri útokoch zahynulo už najmenej 400 osôb.