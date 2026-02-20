< sekcia Zahraničie
Hamas: Hnutie je otvorené ISF, ale odmieta zasahovanie
Indonézia uviedla, že je pripravená vyslať do Pásma Gazy 8000 vojakov. Cieľom týchto síl je podľa AFP mať 20.000 vojakov, ako aj novú policajnú jednotku.
Autor TASR
Gaza 20. februára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas je otvorené medzinárodným mierovým silám v Pásme Gazy, odmieta však akékoľvek zasahovanie do „vnútroštátnych záležitostí“ tohto územia. Hovorca hnutia Házim Kásim o tom v piatok informoval agentúru AFP, píše TASR.
„Naše stanovisko k medzinárodným silám je jasné,“ povedal hovorca Hamasu. „Chceme mierové sily, ktoré budú monitorovať prímerie, zabezpečovať jeho dodržiavanie a pôsobiť ako nárazník medzi okupačnou armádou (Izraelom) a naším ľudom v Pásme Gazy, bez zasahovania do vnútorných záležitostí Gazy,“ zdôraznil Kásim.
Na štvrtkovom ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone sa niekoľko krajín zaviazalo vyslať svojich vojakov do vznikajúcich Medzinárodných stabilizačných síl (ISF), ktoré majú slúžiť na udržanie poriadku v Pásme Gazy.
Maroko oznámilo, že je pripravené vyslať do ISF policajtov aj vojakov, zatiaľ čo americký generálmajor Jasper Jeffers, uviedol, že aj Albánsko, Indonézia, Kazachstan a Kosovo prisľúbili poslať svojich vojakov.
Indonézia uviedla, že je pripravená vyslať do Pásma Gazy 8000 vojakov. Cieľom týchto síl je podľa AFP mať 20.000 vojakov, ako aj novú policajnú jednotku.
Bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov, ktorého USA vymenovali ako vysokopostaveného predstaviteľa pre Gazu, na ustanovujúcom zasadnutí oznámil, že vo štvrtok sa začal nábor do novej policajnej jednotky v Pásme Gazy. Tá má podľa plánu dohliadať na bezpečnosť, pričom túto úlohu prevezme od Hamasu. Úlohu zástupcu veliteľa vo vznikajúcich Medzinárodných stabilizačných silách v Gaze prevezme Indonézia.
„Výcvik palestínskych policajných síl v rámci ich národného rámca nie je problémom, ak je zameraný na udržanie vnútornej bezpečnosti v Pásme a na boj proti chaosu, ktorý sa okupačné sily a ich milície snažia vytvoriť,“ dodal Kásim.
Šéf Bieleho domu založil Radu mieru 22. januára. Pôvodne mala dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, no charta pôsobenie organizácie neobmedzuje len na palestínske územia. Podľa Trumpa by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie OSN.
„Naše stanovisko k medzinárodným silám je jasné,“ povedal hovorca Hamasu. „Chceme mierové sily, ktoré budú monitorovať prímerie, zabezpečovať jeho dodržiavanie a pôsobiť ako nárazník medzi okupačnou armádou (Izraelom) a naším ľudom v Pásme Gazy, bez zasahovania do vnútorných záležitostí Gazy,“ zdôraznil Kásim.
Na štvrtkovom ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone sa niekoľko krajín zaviazalo vyslať svojich vojakov do vznikajúcich Medzinárodných stabilizačných síl (ISF), ktoré majú slúžiť na udržanie poriadku v Pásme Gazy.
Maroko oznámilo, že je pripravené vyslať do ISF policajtov aj vojakov, zatiaľ čo americký generálmajor Jasper Jeffers, uviedol, že aj Albánsko, Indonézia, Kazachstan a Kosovo prisľúbili poslať svojich vojakov.
Indonézia uviedla, že je pripravená vyslať do Pásma Gazy 8000 vojakov. Cieľom týchto síl je podľa AFP mať 20.000 vojakov, ako aj novú policajnú jednotku.
Bývalý bulharský minister obrany a osobitný vyslanec OSN pre Blízky východ Nikolaj Mladenov, ktorého USA vymenovali ako vysokopostaveného predstaviteľa pre Gazu, na ustanovujúcom zasadnutí oznámil, že vo štvrtok sa začal nábor do novej policajnej jednotky v Pásme Gazy. Tá má podľa plánu dohliadať na bezpečnosť, pričom túto úlohu prevezme od Hamasu. Úlohu zástupcu veliteľa vo vznikajúcich Medzinárodných stabilizačných silách v Gaze prevezme Indonézia.
„Výcvik palestínskych policajných síl v rámci ich národného rámca nie je problémom, ak je zameraný na udržanie vnútornej bezpečnosti v Pásme a na boj proti chaosu, ktorý sa okupačné sily a ich milície snažia vytvoriť,“ dodal Kásim.
Šéf Bieleho domu založil Radu mieru 22. januára. Pôvodne mala dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, no charta pôsobenie organizácie neobmedzuje len na palestínske územia. Podľa Trumpa by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie OSN.