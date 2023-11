Hamas: Hraničný priechod Rafah znovu otvorili pre evakuáciu cudzincov

Gaza 6. novembra (TASR) - Priechod Rafah na hraniciach medzi Egyptom a pásmom Gazy v pondelok opätovne otvorili pre evakuáciu cudzincov, ľudí s dvojakým občianstvom a zranených Palestínčanov. Oznámila to vláda Hamasu v pásme Gazy, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Egypt otvoril hraničný priechod Rafah minulú stredu prvýkrát od vypuknutia konfliktu v pásme Gazy pre cudzincov, ľudí s dvojakým občianstvom a zranených Palestínčanov. Dovtedy cezeň vpúšťal do pásma Gazy len humanitárnu pomoc.



Hnutie Hamas, ktoré je v Gaze pri moci od roku 2007, však v sobotu večer pozastavilo evakuáciu cez Rafah pre spor s Izraelom ohľadom zaručenia bezpečných trás pre sanitky, ktoré vozia zranených z pásma Gazy k hraniciam s Egyptom.



Zdroje z prostredia vlády Hamasu priblížili, že priechod Rafah pre evakuáciu znovuotvorili po dohode s Izraelom, ktorú pomohol sprostredkovať Egypt a ktorá zaručuje evakuáciu 30 zranených osôb.



Šesť sanitiek dorazilo v pondelok cez Rafah do Egypta so zranenými Palestínčanmi, ktorých prevezú do nemocníc, potvrdil pre AFP nemenovaný pohraničný strážnik.



Biely dom v nedeľu oznámil, že v uplynulých dňoch evakuovali z pásma Gazy viac ako 300 Američanov, ľudí s trvalým bydliskom v USA a ich rodinných príslušníkov. Cez hraničný priechod Rafah prešlo do Egypta aj asi 100 Britov, uviedla v pondelok britská vláda.