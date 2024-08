Hamas i povstalci húsíovia privítali útoky Hizballáhu voči Izraelu

Bejrút/Dauha 25. augusta (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v nedeľu útoky libanonského Hizballáhu voči Izraelu označilo za ráznu a cielenú odpoveď. Jemenskí povstalci húsíovia Hizballáhu zagratulovali. TASR informuje podľa agentúr AFP a DPA.



"Zdôrazňujeme, že toto je silná a cielená odpoveď, ktorá sionistickú entitu hlboko zasiahla. Je to úder do tváre izraelskej vlády," uviedlo hnutie Hamas vo vyhlásení.



Politické vedenie húsíov uviedlo, že libanonské militantné hnutie Hizballáh uskutočnilo veľký a odvážny útok. Vyjadrilo sa tak pre televíziu al-Masirah, ktorú húsíovia kontrolujú. Útok označilo za ráznu a účinnú odpoveď voči Izraelu a pripomenulo, že jemenská reakcia sa takisto neodvratne blíži.



Vysokopostavený veliteľ Hizballáhu Fuád Šukr zahynul v júli pri izraelskom útoku v Bejrúte. Hnutie následne prisľúbilo odozvu. Odvtedy sa vyskytujú obavy pred rozsiahlym útokom hnutia voči Izraelu, na ktorom by sa mohol zúčastniť aj Irán či ďalšie skupiny spojené z Hizballáhom vrátane húsíov, píše DPA.



Hizballáh v nedeľu uviedol, že prvá fáza odvetnej vojenskej operácie proti izraelským cieľom bola úspešná. Izrael útočil na ciele na juhu Libanonu a viedol, že koná v sebaobrane.



Izraelská armáda tvrdí, že jej stíhačky zničili v Libanone "tisíce" odpaľovacích zariadení Hizballáhu, ktoré mierili na severnú a centrálu časť Izraela a prekazili tak plánovaný útok, napísala agentúra AFP. Hizballáh však tieto správy poprel.