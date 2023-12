Hamas informuje o najmenej 60 obetiach izraelského náletu

Gaza 24. decembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva v palestínskom Pásme Gazy v nedeľu informovalo, že pri izraelskom nálete na utečenecký tábor Maghází v strednej časti enklávy prišlo v nedeľu o život najmenej 60 ľudí. Palestínske úrady pripúšťajú, že počet obetí sa ešte môže zvýšiť, dodala agentúra AFP.



Izraelská armáda, ktorú AFP oslovila so žiadosťou o komentár, uviedla, že záležitosť preveruje.



Hovorca palestínskeho ministerstva zdravotníctva spresnil, že pri nálete bol zničený "bytový blok", a pripustil, že bilancia obetí sa pravdepodobne zvýši" vzhľadom na veľký počet rodín, ktoré tam v čase útoku bývali.



Bezprostredné informácie o tom, či sú obeťami civilisti alebo radikáli napojení na ozbrojené skupiny, nie sú k dispozícii. Zdravotnícke orgány kontrolované Hamasom tieto informácie nikdy nezverejnia, doplnil denník The Times of Israel.



Ministerstvo pôvodne hlásilo z Maghází 45 mŕtvych. Ani túto bilanciu nebola AFP schopná overiť z nezávislých zdrojov.



Rovnako sa jej to nateraz nepodarilo ani v prípade iného útoku izraelskej armády z nedele, a to na dom v tábore Džabálíja na severe Pásma Gazy, kde prišlo údajne o život desať členov jednej rodiny.