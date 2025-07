Hamas: Izrael chce naďalej vojensky kontrolovať Pásmo Gazy

Gaza 16. júla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v stredu obvinilo Izrael, že si chce zachovať vojenskú kontrolu nad Pásmom Gazy, a poprelo tvrdenia izraelských médií o postupe v otázke rozhovorov o prímerí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Nepriame rokovania o prímerí prebiehajú v katarskom hlavnom meste Dauha už druhý týždeň a kľúčovou otázkou zostáva predovšetkým budúca prítomnosť izraelských jednotiek v tejto palestínskej enkláve, pripomína AFP. Hamas požaduje ich úplné stiahnutie a minulý týždeň odmietol izraelský návrh, podľa ktorého by izraelské jednotky zostali na viac ako 40 percentách Pásma Gazy.



Izraelská verejnoprávna televízia Kan v stredu zverejnila vyjadrenia nemenovaného zahraničného predstaviteľa, podľa ktorého v súčasnosti prebieha revízia máp sťahovania izraelských jednotiek.



Básim Naím, člen hnutia Hamas, však pre AFP uviedol, že Izrael doposiaľ nedodal žiadne nové alebo upravené mapy týkajúce sa vojenského odsunu z Pásma Gazy.



„Celé Pásmo Gazy je v súčasnosti pod vojenskou kontrolou (Izraela). To, čo sa deje na mieste, potvrdzuje (jeho) zámery a plány udržať si a predĺžiť vojenskú kontrolu v enkláve na dlhšie obdobie... Potvrdzuje to aj neochotu okupantov stiahnuť sa z Pásma Gazy alebo ukončiť vojnu, čo je v rozpore s ich tvrdeniami počas prebiehajúcich rokovaní v Dauhe a s tým, čo hovoria sprostredkovateľom,“ dodal Naím.



Vojna v Pásme Gazy sa začala v októbri 2023 po útoku Hamasu na Izrael. Podľa údajov AFP si útok vyžiadal na izraelskej strane viac než 1200 obetí, väčšinou civilistov. Izraelská odvetná ofenzíva pripravila o život už viac ako 58.900 obetí v Pásme Gazy, takisto poväčšine civilných obyvateľov, uvádza ministerstvo zdravotníctva pod správou Hamasu.