< sekcia Zahraničie
Hamas: Izrael musí pred odzbrojením ukončiť boje a stiahnuť sa z Gazy
Hamas doteraz absolvoval v Egypte viaceré rokovania s ďalšími palestínskymi frakciami o prechode do druhej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý sprostredkovali Spojené štáty.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Gaza 31. júla (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v piatkovom vyhlásení zdôraznilo, že skôr než sa odzbrojí, musí Izrael ukončiť svoje bojové operácie a stiahnuť sa z Pásma Gazy. Vyjadrilo sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Rada mieru dosiahla „historickú“ dohodu o úplnom odzbrojení Hamasu a všetkých ostatných ozbrojených skupín v Pásme Gaze. TASR o tom informuje podľa televízie Sky News.
Hamas vo svojom vyhlásení uviedol, že naďalej podporuje rokovania o ďalšej fáze prímeria v Gaze, trvá však na tom, že Izrael musí zastaviť svoje vojenské operácie a splniť podmienky prvej fázy dohody. Izrael sa podľa neho musí zaviazať „zastaviť zabíjanie a ukončiť svoje útoky“, čo je „základným východiskom a prvým krokom k pokroku“ v mierovom procese.
Militantné hnutie zdôraznilo, že akákoľvek diskusia o odzbrojení, spočívajúca v odovzdaní ťažkých zbraní, je podmienená ukončením bojov, stiahnutím izraelských jednotiek z Gazy, obnovou vojnou zničeného Pásma Gazy a „zaručením práva na sebaurčenie“ palestínskeho ľudu.
Hamas doteraz absolvoval v Egypte viaceré rokovania s ďalšími palestínskymi frakciami o prechode do druhej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý sprostredkovali Spojené štáty. V prvej fáze Hamas prepustil všetkých izraelských rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli. V druhej fáze by sa malo hnutie odzbrojiť a izraelské jednotky by sa mali postupne stiahnuť z Pásma Gazy.
Palestínske islamistické hnutie už začiatkom júla rozpustilo svoj vládny orgán v Gaze, čo umožní prevziať správu nad týmto palestínskym územím Národnému výboru pre správu Gazy (NCAG) pod vedením bývalého námestníka ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alího Šaáta. Výbor vznikol v januári na základe dohody o prímerí, avšak doteraz pôsobil mimo územia Pásma Gazy. Vstup členov výboru na čiastočne okupované územie Izrael doteraz nepovolil.
Rada mieru už zverejnila plný text dohody s názvom „Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze“. Stanovuje v ňom postup v niekoľkých fázach, ktorého cieľom je ukončiť vojnu, zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a odovzdanie správy nad ním Národnému výboru pre správu Gazy.
„Izrael bezodkladne a v plnom rozsahu splní všetky zostávajúce záväzky vyplývajúce z Protokolu zo Šarm aš-Šajchu, najmä zastavenie vojenských operácií,“ píše Rada mieru vo vyhlásení. „Hamas a palestínske frakcie úplne ukončia všetky vojenské operácie v súlade s Protokolom zo Šarm aš-Šajchu a mierovým plánom,“ uviedla rada. Podľa tohto návrhu by sa prípravy na druhú fázu mali začať do 14 dní od schválenia plánu všetkými stranami, a to po tom, čo obe strany splnia svoje záväzky.
Podľa agentúr AP a AFP už Hamas s dohodou súhlasil. Izrael sa k celej záležitosti doteraz nevyjadril.
Hamas vo svojom vyhlásení uviedol, že naďalej podporuje rokovania o ďalšej fáze prímeria v Gaze, trvá však na tom, že Izrael musí zastaviť svoje vojenské operácie a splniť podmienky prvej fázy dohody. Izrael sa podľa neho musí zaviazať „zastaviť zabíjanie a ukončiť svoje útoky“, čo je „základným východiskom a prvým krokom k pokroku“ v mierovom procese.
Militantné hnutie zdôraznilo, že akákoľvek diskusia o odzbrojení, spočívajúca v odovzdaní ťažkých zbraní, je podmienená ukončením bojov, stiahnutím izraelských jednotiek z Gazy, obnovou vojnou zničeného Pásma Gazy a „zaručením práva na sebaurčenie“ palestínskeho ľudu.
Hamas doteraz absolvoval v Egypte viaceré rokovania s ďalšími palestínskymi frakciami o prechode do druhej fázy mierového plánu pre Pásmo Gazy, ktorý sprostredkovali Spojené štáty. V prvej fáze Hamas prepustil všetkých izraelských rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli. V druhej fáze by sa malo hnutie odzbrojiť a izraelské jednotky by sa mali postupne stiahnuť z Pásma Gazy.
Palestínske islamistické hnutie už začiatkom júla rozpustilo svoj vládny orgán v Gaze, čo umožní prevziať správu nad týmto palestínskym územím Národnému výboru pre správu Gazy (NCAG) pod vedením bývalého námestníka ministra dopravy Palestínskej samosprávy Alího Šaáta. Výbor vznikol v januári na základe dohody o prímerí, avšak doteraz pôsobil mimo územia Pásma Gazy. Vstup členov výboru na čiastočne okupované územie Izrael doteraz nepovolil.
Rada mieru už zverejnila plný text dohody s názvom „Plán na dokončenie realizácie komplexného mierového plánu prezidenta Trumpa v Gaze“. Stanovuje v ňom postup v niekoľkých fázach, ktorého cieľom je ukončiť vojnu, zabezpečiť úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy a odovzdanie správy nad ním Národnému výboru pre správu Gazy.
„Izrael bezodkladne a v plnom rozsahu splní všetky zostávajúce záväzky vyplývajúce z Protokolu zo Šarm aš-Šajchu, najmä zastavenie vojenských operácií,“ píše Rada mieru vo vyhlásení. „Hamas a palestínske frakcie úplne ukončia všetky vojenské operácie v súlade s Protokolom zo Šarm aš-Šajchu a mierovým plánom,“ uviedla rada. Podľa tohto návrhu by sa prípravy na druhú fázu mali začať do 14 dní od schválenia plánu všetkými stranami, a to po tom, čo obe strany splnia svoje záväzky.
Podľa agentúr AP a AFP už Hamas s dohodou súhlasil. Izrael sa k celej záležitosti doteraz nevyjadril.