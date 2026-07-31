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Hamas: Izrael musí začať s prvou fázou dohody o odzbrojení
Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení Hamasu a ďalších militantných skupín v Pásme Gazy vo štvrtok.
Autor TASR
Gaza/Jeruzalem/Washington 31. júla (TASR) - Predstaviteľ palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v piatok pre agentúru Reuters uviedol, že dohoda o odzbrojení dosiahnutá so Spojenými štátmi sa musí „uskutočniť v etapách“. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
Izrael podľa tohto predstaviteľa Hamasu musí začať s napĺňaním prvej fázy dohody, teda stiahnutím svojich síl z Pásma Gazy, a to hneď po tom, ako obe strany schvália znenie dohody.
Súčasťou tejto fázy je aj rozpustenie „ozbrojených milícií podporovaných Izraelom“ v Pásme Gazy. Hamas následne odovzdá zbrane Palestínskemu národnému výboru, čo je však podmienené tým, že Izrael dohodu schváli, dodal predstaviteľ.
Poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner medzičasom privítal „historickú“ dohodu, ktorú sprostredkovala Rada mieru pre Gazu. Ten mal počas mierového procesu v Pásme Gazy dôležitú úlohu a výrazne sa podieľal na návrhu plánu povojnovej obnovy.
Biely dom vo svojom príspevku na sociálnej sieti X označil dohodu za „monumentálny krok smerom k trvalému mieru a bezpečnosti“. Kushner tento oznam zdieľal a dodal: „Ďalší historický krok. Čaká nás však ešte veľa práce.“
Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení Hamasu a ďalších militantných skupín v Pásme Gazy vo štvrtok.
Izrael podľa tohto predstaviteľa Hamasu musí začať s napĺňaním prvej fázy dohody, teda stiahnutím svojich síl z Pásma Gazy, a to hneď po tom, ako obe strany schvália znenie dohody.
Súčasťou tejto fázy je aj rozpustenie „ozbrojených milícií podporovaných Izraelom“ v Pásme Gazy. Hamas následne odovzdá zbrane Palestínskemu národnému výboru, čo je však podmienené tým, že Izrael dohodu schváli, dodal predstaviteľ.
Poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner medzičasom privítal „historickú“ dohodu, ktorú sprostredkovala Rada mieru pre Gazu. Ten mal počas mierového procesu v Pásme Gazy dôležitú úlohu a výrazne sa podieľal na návrhu plánu povojnovej obnovy.
Biely dom vo svojom príspevku na sociálnej sieti X označil dohodu za „monumentálny krok smerom k trvalému mieru a bezpečnosti“. Kushner tento oznam zdieľal a dodal: „Ďalší historický krok. Čaká nás však ešte veľa práce.“
Trump oznámil dosiahnutie dohody o úplnom odzbrojení Hamasu a ďalších militantných skupín v Pásme Gazy vo štvrtok.