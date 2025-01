Hamas: Izrael nedosiahol svoje ciele vo vojne v Pásme Gazy

Gaza 18. januára (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas v sobotu, deň pred začiatkom prímeria v Pásme Gazy, vyhlásilo, že Izrael "nedosiahol svoje agresívne ciele" v palestínskej enkláve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Izrael "uspel iba v páchaní vojnových zločinov, ktoré znevažujú dôstojnosť ľudstva," uviedlo hnutie vo svojom vyhlásení.



Dohodu medzi Izraelom a Hamasom o prímerí v Pásme Gazy potvrdili sprostredkovatelia v stredu večer. V piatok dohodu schválil izraelský bezpečnostný kabinet a následne ho schválila aj izraelská vláda. Dohoda nadobudne platnosť v nedeľu o 8.30 h ráno miestneho času. Už v nedeľu by podľa plánu malo začať prepúšťanie väzňov.



K dohode o prímerí sa po prvýkrát od jej oznámenia vyjadril aj vodca libanonského hnutia Hizballáh Naím Kásim. Podľa neho spomínaná dohoda dokazuje "vytrvalosť odporu proti Izraelu," píše Reuters.



"Táto dohoda, ktorá sa nezmenila v porovnaní s tým, čo bolo navrhnuté v máji 2024, dokazuje vytrvalosť skupín odporu, ktoré si vzali to, čo chceli, zatiaľ čo Izrael nebol schopný vziať si to, čo chcel," povedal Kásim odkazujúc na dohodu, ktorú v máji minulého roka predstavil americký prezident Joe Biden.



Izrael a Hizballáh sa v novembri dohodli na prímerí v konflikte, ktorý prebiehal súbežne s vojnou v Pásme Gazy. Toto prímerie sprostredkované Spojenými štátmi a Francúzskom vyžaduje, aby sa izraelské jednotky do 60 dní stiahli z južného Libanonu a aby Hizballáh stiahol svojich bojovníkov a zbrane z juhu krajiny, pripomína Reuters.