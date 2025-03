Hamas: Izrael sa usiluje o krach dohody o prímerí

Gaza 3. marca (TASR) - Predstaviteľ palestínskeho militantného hnutia Hamas Usáma Hamdán v pondelok obvinil Izrael, že sa usiluje o krach dohody o prímerí v Pásme Gazy. Podľa Hamdána palestínskemu hnutiu na dohode záleží a chce, aby prešla do druhej fázy. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom, ktorým sa zastavili viac ako 15 mesiacov trvajúce boje. Prvá 42-dňová fáza sa skončila v sobotu, na pokračovaní prímeria sa však obe strany zatiaľ nedokázali dohodnúť.



"Porušenia dohody počas prvej fázy nepochybne dokazujú, že okupačná vláda má záujem na krachu dohody a tvrdo pracuje na tom, aby to dosiahla," povedal predstaviteľ hnutia vo vyhlásení v televízii. Podľa neho izraelské sily porušili prímerie viac než 900-krát - okrem iného zabili 116 Palestínčanov a obmedzili prísun dodávok s palivom, zdravotníckym vybavením i materiálom na obnovu vojnou zničeného územia.



Izrael od nedele rána pozastavil prepravu humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy. Toto rozhodnutie bolo reakciou na oznámenie Hamasu, ktorý odmietol akceptovať americký návrh na predĺženie prímeria počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán, ktorý sa skončí 30. marca, a tiež cez židovský sviatok pesach v polovici apríla, ak aj prepustenie ďalších izraelských rukojemníkov.



"Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo tlak na Izrael, aby otvoril hraničné priechody a umožnil prísun život zachraňujúcej humanitárnej pomoci," dodal Hamdán.