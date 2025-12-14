< sekcia Zahraničie
Hamas: Izrael zabil najvyššieho postaveného vojenského veliteľa Gazy
Izrael v sobotu oznámil, že zabil Ráida Saada pri útoku na jeho auto.
Autor TASR
Dauha 14. decembra (TASR) - Exilový šéf palestínskeho hnutia Hamas Chalíl Hajja v nedeľu potvrdil, že vedúci výroby zbraní tejto radikálnej islamistickej skupiny bol deň predtým zabitý pri izraelskom útoku v Pásme Gazy. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Palestínsky ľud v súčasnosti prechádza ťažkými časmi a veľmi trpí... mučeníckou smrťou viac ako 70.000 ľudí, z ktorých posledným bol veliteľ mudžahedínov Ráid Saad a jeho spoločníci,“ povedal v prejave v televízii hnutia Hamasu Al-Aksá.
Izrael v sobotu oznámil, že zabil Ráida Saada pri útoku na jeho auto. Označil ho za „jedného z architektov“ útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, ktorý vyvolal vojnu v Gaze.
Podľa údajov hnutia Hamas si boje doteraz vyžiadali životy viac ako 71.000 Palestínčanov. Tento údaj nerozlišuje medzi ozbrojencami a civilistami, OSN ho považuje za dôveryhodný.
Zdroj z prostredia izraelského ministerstva obrany Saada popísal ako šéfa jednotky zodpovednej za výrobu zbraní. Podľa iného zdroja agentúry Reuters bol druhým najvyššie postaveným veliteľom v ozbrojenom krídle Hamasu.
