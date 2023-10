Hamas: Izraelský nálet zasiahol areál pravoslávneho chrámu v Gaze

Gaza 20. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra kontrolované palestínskym militantným hnutím Hamas uviedlo, že viacero palestínskych vysídlencov, ktorí hľadali útočisko v areáli pravoslávneho chrámu v Gaze, zahynulo či utrpelo zranenia počas izraelského náletu vo štvrtkových večerných hodinách. Informovala o tom agentúra AFP.



Po nálete zostalo "veľké množstvo mučeníkov a zranených" v areáli gréckeho pravoslávneho kostola, spresnilo ministerstvo.



Svedkovia pre agentúru AFP uviedli, že cieľ vzdušného útoku bol pravdepodobne blízko pútnického miesta, kde množstvo obyvateľov Gazy hľadalo útočisko po vypuknutí bojov v tejto palestínskej enkláve.



Izraelská armáda sa k tvrdeniam bezprostredne nevyjadrila a pre AFP uviedla, že informácie o údajnom nálete preveruje.



Nálet podľa svedkov poškodil fasádu chrámu sv. Porfýria a v dôsledku neho sa zrútila susedná budova, viacero zranených pritom evakuovali do nemocnice.



Pravoslávny patriarchát Jeruzalema medzitým vyjadril "najostrejšie odsúdenie" náletu na areál svojho chrámu v Gaze, píše AFP. "Cielenie na chrámy a ich inštitúcie vrátane útočísk, ktoré poskytujú na ochranu nevinných občanov, predovšetkým detí a žien, ktoré počas uplynulých 13 dní v dôsledku izraelských vzdušných útokov na obytné oblasti prišli o svoje domovy, je vojnovým zločinom a nemôže byť ignorované," uviedol vo vyhlásení patriarchát.



Chrám svätého Porfýria je najstarším stále využívaným kostolom v Gaze a nachádza sa v historickej štvrti mesta neďaleko nemocnice al-Ahlí Arábí, ktorú v utorok zasiahol nálet. Počty obetí sa rôznia; podľa predstaviteľov Hamasu tam zahynulo 471 osôb, podľa ďalších zdrojov je tento počet nižší.



Hamas z útoku na nemocnicu obviňuje Izrael; židovský štát však poprel, že by bol zodpovedný za explóziu v nemocnici, pričom poskytol dôkazy, že bola spôsobená chybne odpálenou raketou, ktorú palestínska skupina Islamský džihád mierila na Izrael.



Napätie v oblasti eskaluje od 7. októbra, keď palestínski militanti podnikli prekvapujúci útok na pohraničné oblasti Izraela susediace s pásmom Gazy. Bol spojený s masívnym ostreľovaním, pri ktorom rakety dopadali aj hlbšie do izraelského vnútrozemia. O život prišlo najmenej 1400 ľudí, väčšinou civilistov.



Odvetné izraelské útoky na pásmo Gazy si podľa palestínskych zdrojov vyžiadali vyše 3700 obetí, takisto prevažne civilistov.